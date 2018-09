Temptation Island Vip | Simona Ventura è un ‘falò’ in piena con Bettarini e la fidanzata

Temptation Island Vip : Fabio e Marcella escono (insieme ma delusi) dopo tre giorni – Video : Fabio e Marcella - Temptation Island Vip A Temptation Island Vip non solo concorrenti più o meno conosciuti al pubblico ma anche personalità di spicco nel loro settore di riferimento. E’ questo il caso di Fabio Esposito e Marcella Esposito, il cui stesso cognome è soltanto una coincidenza. Temptation Island Vip: Fabio Esposito e Marcella Esposito LUI – Fabio è lo stylist e direttore creativo del brand di moda Coconuda. Un ...

Temptation Island Vip/ Nicolò Ferrari di nuovo tra Nilufar e Giordano : la replica del tentatore alle critiche : Temptation Island Vip, coppie e news. Nicolò Ferrari di nuovo tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: il tentatore replica alle critiche del web(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Temptation Island VIP - Nicoletta Larini fidanzata di Stefano Bettarini piange per la delusione - la Ventura la consola : Nicoletta Larini piange per Bettarini: le parole di Simona Ventura E’ quasi mezzanotte quando arriva a Temptation Island Vip il momento per Nicoletta Larini di vedere attraverso il tablet come si è comportato il suo fidanzato Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura, come annunciato dalla stessa conduttrice, sembrerebbe essersi subito ambientato nel villaggio, tanto da aver legato con numerose tentatrici, in particolare con Elena. Con ...

Valeria Marini e Ivan sempre più intimi a Temptation Island Vip (FOTO) : Ivan Gonzalez conquista Valeria Marini a Temptation Island Vip: FOTO La prima puntata di Temptation Island Vip andrà in onda stasera su Canale 5, ma le anticipazioni provenienti dal villaggio delle tentazioni sono già assai bollenti. Protagonista di questa edizione, almeno fino ad ora, sembrerebbe essere Valeria Marini, la quale ha deciso di prendere parte al cast della trasmissione condotta da Simona Ventura per mettere alla prova il suo amore ...

Temptation Island Vip - tra Fabio e Marcella Esposito finisce in disgrazia. Lui va da lei per sposarla ma... : Disastro in diretta a Temptation Island Vip . finisce nel peggiore dei modi il confronto tra Fabio e Marcella Esposito . Il ragazzo, dopo soli 4 giorni nel villaggio in Sardegna davanti alle ...

Replica Temptation Island Vip - la puntata del 18 settembre sarà visibile su Mediaset Play : Inizia oggi il nuovo reality Temptation Island Vip, all'esordio assoluto in televisione. La prima puntata di stasera, così come tutte le altre, sara' condotta da Simona Ventura, a cui Maria De Filippi ha affidato la conduzione della prima edizione del docu-reality di Canale 5. Ospite a Verissimo sabato scorso, l'ex conduttrice Rai ha ammesso che non è stata una passeggiata il falò di confronto con il suo storico ex Stefano Bettarini e l'attuale ...

Temptation Island VIP/ Filippo Bisciglia invia un messaggio a Super Simo e il web approva : TEMPTATION ISLAND Vip 2018 parte con il botto: la prima puntata convince il pubblico che premia Simona Ventura e le coppie con degli ottimi ascolti. I risultati dell'auditel.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 20:51:00 GMT)

'Ogni volta che...' : Heather Parisi - la pugnalata a Simona Ventura mentre va in onda Temptation Island : Il sito TvBlog ha spulciato tra i commenti alla prima puntata di Temptation Island Vip quello di Heather Parisi . Ecco cosa ha scritto mentre andava in onda il reality show condotto da Simona Ventura :...

Heather Parisi contro Simona Ventura?/ Frecciatina dopo Temptation Island Vip : "Quando vedo un reality.." : Heather Parisi contro Simona Ventura? Arriva una Frecciatina dopo Temptation Island Vip: "Quando vedo un reality in tv il mio Quoziente Intellettivo si abbassa..."(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Temptation Island vip 2018 - chi è Andrea Cerioli - il single tentatore : Bologna, 19 settembre 2018 - Reality show che passione, anche per i bolognesi . Si comincia da Patrizia Bonetti che ha concorso nell'ultima edizione del GF Vip fino ad Andrea Montovoli che tenterà la ...

Nicoletta Larini e le insidie di Temptation Island vip : Nicoletta Larini, 24 anni, modella e designer di una propria linea di abbigliamento, ha deciso di partecipare a Temptation Island vip edition accanto al fidanzato Stefano Bettarini e ha presto subito i pessimi scherzi che l’isola delle tentazioni sa giocare alle coppie. Con un risvolto a sorpresa di solidarietà femminile che, però, addolcisce l’amaro. Giunto sull’isola l’ex calciatore si sarebbe mostrato più che a suo ...

