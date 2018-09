Temptation Island Vip | prima puntata | Simona Ventura in lacrime per Nicoletta Larini!

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip prossimo tronista? : Uomini e Donne, Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip sarà il prossimo tronista? La frase che non passa inosservata Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Ebbene una frase del tentatore avrebbe messo qualche dubbio al riguardo. Il giovane ha ricoperto questo ruolo nella versione spagnola del noto […] L'articolo Uomini e Donne, Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip prossimo tronista? proviene ...

Temptation Island Vip 2018/ Pagelle prima puntata : ascolti boom - trionfo anche sul web : Temptation Island Vip 2018 parte con il botto: la prima puntata convince il pubblico che premia Simona Ventura e le coppie con degli ottimi ascolti. I risultati dell'auditel.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 12:12:00 GMT)

Ida Platano “innamorata” di Fabio Esposito di Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: Ida Platano dice la sua su Fabio Esposito Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip. E le coppie, che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore hanno già fatto molto discutere. Cosa è successo? Valeria Marini ha immediatamente legato con il tentatore Ivan, facendo andare su tutte le furie il suo compagno Patrick Baldassari. E anche Sossio si è avvicinato tantissimo alla tentatrice Sara, ...

Federica Panicucci e Marco Bacini nel cast di Temptation Island Vip 2? : Temptation Island Vip: l’invito per Federica Panicucci e Marco Bacini Federica Panicucci e Marco Bacini parteciperanno a Temptation Island Vip 2? L’invito per la conduttrice di Mattino 5 e per il compagno è arrivato pochi minuti fa in diretta su Canale5. L’intervista a Simona Ventura si è capovolta in un attimo, proprio in chiusura del programma, con una domanda rivolta alla Panicucci: “Senti ma tu con Marco potresti ...

Temptation Island Vip : chi è Ivan Gonzales - "El Pollito" che ha cotto a puntino Valeria Marini : Ex tronista di 'Mujeres y Hombres' , sorriso smagliante e fisico scultoreo: tutte pazze per El Pollito

Temptation Island Vip - panze - pettorali e cotolette : Splendide ragazze in bikini e uomini dai fisici scultorei: Temptation Island, anche nella versione Vip, dovrebbe essere il regno dei giovani e belli, ma, invece, si è rivelato l’occasione di rivincita di due signore sugli anta. La prima è la padrona di casa, Simona Ventura. La conduttrice torna finalmente a presentare un programma in prima serata, riconfermandosi una vera professionista. A SuperSimo bastano pochi minuti per far dimenticare al ...

Temptation Island 2018 - chi è Ivan Gonzales - "El Pollito" che ha cotto a puntino Valeria Marini : Ex tronista di 'Mujeres y Hombres' , sorriso smagliante e fisico scultoreo: tutti pazze per El Pollito

Temptation Island Vip - Valeria Marini superstar si chiude in bagno con il single Ivan (ma il fidanzato non perde la calma) : Le corna in tv non hanno curriculum e funzionano anche nell’edizione vip. La prima puntata del programma prodotto da Maria De Filippi si affida al divismo di Valeria Marini e alla bravura di Simona Ventura. “Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore”, la conduttrice lancia un nuovo tormentone per la prima edizione vip di Temptation Island che punta su un meccanismo solido aggiungendo un pizzico di novità. La guida questa volta ...

Simona Ventura : “A Temptation Island Vip non posso essere indifferente” : Simona Ventura e le prime parole dopo la prima puntata di Temptation Island Vip a Mattino 5 Simona Ventura si dichiara soddisfatta della prima puntata di Temptation Island Vip. Il reality sembra aver conquistato il pubblico di Canale 5, trionfando anche sugli ascolti. La conduttrice non può fare a meno di sorridere a Mattino 5, […] L'articolo Simona Ventura: “A Temptation Island Vip non posso essere indifferente” proviene da ...

Ascolti tv - Temptation Island Vip : la prima puntata pare bene e trionfa : Ascolti Tv, martedì 18 settembre: la prima puntata di Temptation Island trionfa con lo share La prima puntata di Temptation Island Vip parte bene, secondo quanto è possibile notare dagli Ascolti Tv della prima serata di martedì 18 settembre. Ma il reality delle tentazioni, condotto da Simona Ventura, viene battuto dalla fiction su Rai1, Una […] L'articolo Ascolti tv, Temptation Island Vip: la prima puntata pare bene e trionfa proviene da ...

Temptation Island Vip - presentate le coppie si scoprono i primi altarini : Valeria Super Star - Sossio “provolone” Fabio e Marcella al falò di confronto : Finalmente il tanto atteso ritorno di Super Simo alla conduzione di un nuovo programma è arrivato!! presentate le coppie però si scoprono fin dai primi giorni le problematiche e gli altarini!! Tuttavia, all’inizio non mancano delle frecciatine ironiche tra la Ventura e l’ex marito Bettarini. Simona Ventura e Stefano Bettarini si stuzzicano a Temptation Island Vip L’inizio è stato scoppiettante come nello stile di Simona e l’av-Ventura ...

Temptation Island Vip - la frecciatina di Simona Ventura al suo ex marito Stefano Bettarini : Martedì 18 settembre ha debuttato su Canale 5 Temptation Island Vip e finora l'aspetto più interessante analizzando il grado di engagement sui social sembra essere la presenza di Stefano Bettarini ...

Temptation Island vip anticipazioni : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini - falò anticipato? : È partita ieri sera su Canale 5 la prima edizione di Temptation island Vip (condotta da Simona Ventura) e già dalla première non sono mancate le prime sorprese: Fabio Esposito, ad esempio, non ha saputo reggere la lontananza dalla sua Marcella Esposito e ha chiesto il falò di confronto immediato dopo soli tre giorni passati all’interno del villaggio dei fidanzati. La donna, inconsapevole del fatto che il patron della CocoNuda intendesse ...

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una Pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...