Temptation Island Vip | panze | pettorali e cotolette

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Splendide ragazze in bikini e uomini dai fisici scultorei:, anche nella versione Vip, dovrebbe essere il regno dei giovani e belli, ma, invece, si è rivelato l’occasione di rivincita di due signore sugli anta. La prima è la padrona di casa, Simona Ventura. La conduttrice torna finalmente a presentare un programma in prima serata, riconfermandosi una vera professionista. A SuperSimo bastano pochi minuti per far dimenticare al pubblico la conduzione, seppur buona, di Filippo Bisciglia, il timoniere dell’edizione non vip. Nonostante la schematicità legata ai rituali previsti dal programma, Simona Ventura prende sin da subito in mano le redini della trasmissioni e le dà un tocco personale, con i suoi ritmi serrati e i suoi slogan che hanno anticipato di almeno un decennio gli hashtag di Twitter. La Ventura riesce a destreggiarsi con abilità tra le coppie in gioco riuscendo ...