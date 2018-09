«Temptation Island Vip» | meno male che c’è Valeria Marini

Temptation Island Vip - Bettarini ripensa alla sua storia con la Ventura : Oltre ad essere la condutrrice di Temptation Island Vip , Simona Ventura è l'ex moglie di Stefano Bettarini. Ad inizio puntata lo ha detto chiaramente, gli ha lanciato qualche frecciatina e quando è ...

Temptation Island Vip - Nicoletta piange per Bettarini. E la Ventura la consola : Simona Ventura prima dell'inizio di Temptation Island Vip lo aveva detto che tra lei e Nicoletta Larini si è instaurato un bel rapporto durante il programma. E la prima puntata lo ha dimostrato ...

Temptation Island Vip - salta la proposta di matrimonio : Fabio e Marcella Esposito sono entrati a Temptation Island Vip per riuscire a staccarsi un attimo uno dall'altro. I due, infatti, sono sempre insieme e si vogliono mettere alla prova sugli spazi. ...

Temptation Island Vip - Sossio accusa Ursula. Ma è lui il primo a non amarla : E alla fine si scopre che Sossio Aruta è entrato a Temptation Island Vip senza amore per la sua fidanzata Ursula Bennardo. Lo ha detto chiaramente lui alle single del villaggio. Anzi: prima di ...

Temptation Island Vip è il Valeria Marini Show : dalla scena del bagno alla rivincita di Simona Ventura : L'attesa per i fan è finita e dopo uno slittamento di quasi un mese, finalmente ieri gli amanti del trash hanno avuto modo di vedere Temptation Island Vip. La conduzione di Simona Ventura è stata spesso paragonata a quella di Filippo Bisciglia, unico re di questo programma, e solo in molti che hanno sentito la mancanza del giovane gieffino e che non hanno apprezzato la gestualità della neo conduttrice. L'unica nota positiva è il fatto che tra ...

Temptation Island Vip 2018 - Nicoletta in lacrime accusa Stefano Bettarini : «E' abituato a trattare male le donne» : La storia d'amore tra Nicoletta e Stefano Bettarini sembra essere già in crisi. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2018 per capire meglio il loro rapporto. Ma mentre Bettarini ...

Temptation Island VIP 2018/ Pagelle prima puntata : Valeria Marini show - la diva batte tutti i record : TEMPTATION ISLAND Vip 2018, prima puntata 18 settembre: Valeria Marini fa colpo su Ivan Gonzalez e dimentica Patrick Baldassari, mentre Giordano Mazzocchi non può fare a meno di...(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 05:00:00 GMT)

Temptation Island Vip - Valeria Marini show e la rivincita delle donne : Cosa è successo nella prima puntata del reality prodotto da Maria De Filippi, in onda lunedì 18 settembre in prima serata su...

Temptation Island Vip : Betta e Nicoletta usciranno? | Anticipazioni 25 settembre : Temptation Island Vip Anticipazioni 25 settembre – Cosa succederà nella seconda puntata del reality? Abbiamo scoperto che Nicoletta non tollererà oltre l’atteggiamento di Stefano Bettarini. Per questo chiederà il confronto immediato. Temptation Island Vip ha già pronta la seconda coppia in uscita? Il tempo scorre veloce in Sardegna. Temptation Island Vip seconda puntata: Anticipazioni 25 settembre Il debutto del reality non è andato ...

Fabio e Marcella : lui pronto a sposarla - lei è furiosa | Temptation Island Vip : Fabio e Marcella sono una delle coppie meno popolari di Temptation Island Vip. Sappiamo che lui è il socio fondatore di Coconuda e che lei invece è la sua segretaria. Ha scelto di lavorare al suo fianco per amore ed ora si chiede se la loro relazione possa trasformarsi in matrimonio. Temptation Island Vip ha convinto Fabio Esposito a chiedere il falò di confronto: vuole passare la sua vita con Marcella. Fabio e Marcella presto sposi? La doccia ...

Replica Temptation Island Vip 2018 : dove rivedere la prima puntata : Replica Temptation Island Vip 2018: dove rivedere la prima puntata con Simona Ventura dove rivedere la prima puntata di Temptation Island Vip con Simona Ventura? La Replica di martedì 18 settembre è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre […] L'articolo Replica Temptation Island ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : un’altra coppia lascia il programma : Temptation Island Vip Anticipazioni seconda puntata: falò di confronto tra Bettarini e Nicoletta Dopo Fabio e Marcella Esposito, un’altra coppia lascia Temptation Island Vip. Nel corso della seconda puntata del reality show, Nicoletta Larini chiede il falò anticipato al fidanzato Stefano Bettarini. La stilista toscana è stanca dei continui atteggiamenti del compagno e, disperata, vuole […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island ...

Temptation Island Vip : kick off Valeriacentrico con un tocco di Casa Ventura - Bettarini - Larini on the beach : ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ “Ieri mi baciava - oggi è tra le braccia di un'altra” (Temptation Island Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia sembra pronta a regalare grandi sorprese fin dalla prima puntata del reality show in onda su Canale 5 da stasera (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 01:15:00 GMT)