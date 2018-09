Temptation Island Vip è il Valeria Marini Show | dalla scena del bagno alla rivincita di

optimaitalia

: Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Il bellissimo resort dopo l'edizione classica di Temptation Island. #TemptationIslandVip - TemptationITA : Sono vestiti di bianco e nero e portano scompiglio tra le coppie... Sono i ragazzi e le ragazze single! Ecco un pic… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L'attesa per i fan è finita e dopo uno slittamento di quasi un mese, finalmente ieri gli amanti del trash hanno avuto modo di vedereVip. La conduzione di Simona Ventura è stata spesso paragonata a quella di Filippo Bisciglia, unico re di questo programma, e solo in molti che hanno sentito la mancanza del giovane gieffino e che non hanno apprezzato la gestualità della neo conduttrice. L'unica nota positiva è il fatto che tra lei e il suo ex Stefano Bettarini le battutine non sono mancate ("Io ho già dato con gli addominali", "Io so che persona difficile sia Stefano", sono solo alcune delle cicche della serata) e che la conduttrice si è ritrovata al falò per consolare Nicoletta, la sua "erede".Altro colpo diriguarda la coppia di imprenditori formata da Marcella e Fabio. I due sono arrivati insieme per mettersiprova e separarsi un po' visto che non solo ...