Temptation Island Vip | 5 cose da ricordare della prima puntata

: Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Valeria Marini in un'ora, da sola, ha fatto più di tutti i concorrenti delle precedenti edizioni di Temptation Island. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Il bellissimo resort dopo l'edizione classica di Temptation Island. #TemptationIslandVip - alexter88 : Temptation Island VIP, anticipazioni seconda puntata: falò anticipato per Bettarini, Sossio e Sara contatti pericol… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)Vip è finalmente cominciato. Il programma più strombazzato dell’estate, in quanto nuova importante chance per Simona Ventura, assente da un po’ come conduttrice inserata, ma anche (ennesimo) ritorno in un realityvulcanica Valeria Marini nonché “diabolico” triangolo Ventura conduttrice-Bettarini concorrente-Nicoletta nuova fidanzata 24enne, ha superato la prova, ottenendo allarisultati di ascolto più che meritevoli. D’altronde, se a quanto detto si aggiunge un’altra manciata di coppie in odore di notorietà, dagli ex tronisti all’imprenditore semi-famoso, gli ingredienti c’erano tutti per un risultato stuzzicante. E il giorno dopo la messa in onda, possiamo stilare quelli che sono stati i momenti clou delle oltre 3 ore di programma. Tra molti dubbi delle coppie in gara e poche certezze nostre ...