Tc New Country Club Frascati tennis | La Mastromarino vince il suo primo torneo Open con

Tc New Country Club Frascati (nuoto) : la Furfaro decima sui 50 dorso ai campionati italiani : Roma – Un’altra grande soddisfazione “natatoria” per il Tc New Country Club Frascati. Francesca Romana Furfaro, talento classe 2003, è riuscita a guadagnare un posto tra le dieci protagoniste della finalissima dei 50 dorso ai campionati italiani nella categoria Juniores. Un risultato strepitoso che testimonia la prepotente crescita dell’atleta del Club tuscolano. «Sono molto felice per il risultato ottenuto al Foro Italico – dice la ...