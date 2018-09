TAYLOR MEGA Io e Flavio Briatore ci siamo lasciati da poco e ora posso dirmi

TAYLOR Mega-Briatore - è già finita : “colpa della Gregoraci” [GALLERY] : 1/17 ...

TAYLOR Mega-Briatore - è già finita! L’esplosiva modella confessa : “la Gregoraci ha influito sulla rottura” [GALLERY] : È finita tra Taylor Mega e Briatore, a confessarlo la bellissima modella: tra i motivi della rottura con Flavio anche Elisabetta Gregoraci Taylor Mega, dopo aver conosciuto Flavio Briatore quest’estate in Sardegna ed averci avuto un flirt, ha parlato della rottura con l’imprenditore italiano. La modella (VEDI TUTTE LE SUE FOTO QUI) ha raccontato della fine della relazione con l’ex manager di F1 alla rivista ...

TAYLOR MEGA e Briatore si sono lasciati : la verità di lei e la frecciatina alla Gregoraci : Taylor Mega e Flavio Briatore si sono lasciati: lei racconta la sua verità e lancia una frecciatina ad Elisabetta Gregoraci È finita la storia d’amore nata quest’estate tra Taylor Mega e Flavio Briatore. A confessarlo, oggi, è la ragazza in persona al settimanale Chi. Dopo alcuni mesi di frequentazione loro relazione è arrivata al capolinea […] L'articolo Taylor Mega e Briatore si sono lasciati: la verità di lei e la ...

TAYLOR MEGA : età - altezza - peso e misure. Chi è la nuova fiamma di Flavio Briatore : Flavio Briatore ha voltato definitivamente pagina dopo Elisabetta Gregoraci e lo ha fatto grazie a Taylor Mega, una modella giovanissima che conta 800 mila follower su Instagram e un fisico pazzesco. La ragazza ha iniziato a frequentare l’imprenditore italiano nell’estate del 2018 e il gossip, dopo il discusso divorzio di Briatore dalla showgirl Elisabetta Gregoraci, mamma del figlio Nathan Falco, è impazzito. Chi è la sexy bomba che ha ...

TAYLOR MEGA – Dal flirt con Briatore alla casa del Grande Fratello Vip - la nuova fiamma di Flavio nel cast del reality [GALLERY] : Taylor Mega pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, la nuova fiamma di Briatore ha convinto la produzione del programma ad assoldarla per il reality Non ha fatto neanche in tempo a salire agli onori della cronaca (rosa) per il flirt con Flavio Briatore, che Taylor Mega è pronta ad essere protagonista del Grande Fratello Vip. La meravigliosa modella, che dopo una vacanza in Sardegna si è avvicinata all’ex manager di ...