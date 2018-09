: #Tangenti Saipem, Scaroni ed Eni assolti - CyberNewsH24 : #Tangenti Saipem, Scaroni ed Eni assolti - NotizieIN : Tangenti Saipem, Scaroni ed Eni assolti - TelevideoRai101 : Tangenti Saipem, Scaroni ed Eni assolti -

L'ex amministratore delegato di Eni e attuale presidente del Milan,Paolo, è stato assolto nel processo sulla presunta maxi tangente pagata dain Algeria per ottenere commesse petrolifere per 8 mld di euro. Assolta anche Eni, condannata invecedichiarata"responsabile dell'illecito amministrativo"e multata per 400.000 euro Il pm di Milano aveva chiesto per6 anni e 4 mesi per corruzione internazionale. Il Tribunale di Milano lo ha invece assolto "per non aver commesso il fatto".(Di mercoledì 19 settembre 2018)