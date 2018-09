Tangenti Algeria - assolto l'ex ad di Eni Scaroni. Condannata Saipem - : L'attuale presidente del Milan era uno degli imputati per il caso di presunte mazzette pagate all'ex ministro dell'Energia del Paese nordafricano in cambio di appalti per lo sfruttamento di giacimenti ...

L’ex amministratore delegato di ENI Paolo Scaroni è stato assolto nel processo per le Tangenti in Algeria : L’ex amministratore delegato di ENI Paolo Scaroni, da pochi mesi presidente della squadra di calcio del Milan, è stato assolto nel processo per le tangenti pagate al ministro dell’Energia algerino in cambio di concessioni per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi The post L’ex amministratore delegato di ENI Paolo Scaroni è stato assolto nel processo per le tangenti in Algeria appeared first on Il Post.

Tangenti Algeria - assolti Scaroni e l'Eni : Assolto anche Vella, l'ex responsabile dell'area Nord Africa di Eni. Condannata Saipem e tre ex dirigenti - Il Tribunale di Milano ha assolto l'Eni e l'ex ad, Paolo Scaroni, e l'ex responsabile dell'...

Tangenti Algeria - assolti Scaroni e l'Eni : Milano, 19 set. -, AdnKronos, - I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno assolto l'ex amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, per corruzione internazionale nel processo sulla ...

Tangenti Algeria - assolti Scaroni e l'Eni : Milano, 19 set. - (AdnKronos) - I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno assolto l'ex amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, per corruzione internazionale nel processo sulla presunta maxi tangente, pagata da Saipem in Algeria. Condannati anche sei degli imputati, assolta la soci

Tangenti Algeria - assolti Scaroni e l'Eni : Milano, 19 set. - (AdnKronos) - I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno assolto l'ex amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, per corruzione internazionale nel processo sulla presunta maxi tangente pagata da Saipem in Algeria. Condannati anche sei degli imputati, assolta la socie

Tangenti Algeria - processo Eni-Saipem : Scaroni assolto : Il Tribunale di Milano ha assolto l'ex amministratore delegato di Eni e attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni, uno degli imputati nel processo per una presunta corruzione internazionale in ...

Tangenti in Algeria - assolti Scaroni e l'Eni. Condannati ex manager e mediatori : Il Tribunale di Milano ha assolto l'ex amministratore delegato dellEni e attuale presidente del Milan Paolo Scaroni, uno degli imputati per corruzione internazionale per il caso delle presunte ...

Tangenti Algeria - Scaroni ed Eni assolti. Condannati altri sei imputati e Saipem : ordinata confisca di 197 milioni di euro : Paolo Scaroni non è colpevole di corruzione internazionale. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Milano che hanno assolto l’ex amministratore delegato di Eni nel processo sulla presunta maxi tangente pagata da Saipem in Algeria. I giudici hanno anche assolto anche Antonio Vella, manager di Eni, ex responsabile del gruppo per l’area del Nord Africa. Giudicato non colpevole anche il gruppo del cane a sei ...

Assolti Scaroni ed Eni ?per Tangenti dell'Algeria : Assolto Paolo Scaroni per il processo sulle tangenti per l'Algeria dal 2008 al 2011. L'allora numero uno di Eni è stato assolto con sentenza di primo grado. L"attuale presidente del Milan è imputato nel processo per una presunta corruzione internazionale in Algeria finalizzata a far ottenere a Saipem (partecipata di Eni) contratti nel Paese nordafricano e per presunte irregolarità nell"acquisto della società canadese First Calgary Petroleums Ltd ...

Eni-Saipem - assolto Scaroni per le Tangenti in Algeria : MILANO - Il Tribunale di Milano ha assolto l'ex ad di Eni e attuale presidente del Milan Paolo Scaroni, uno degli imputati per corruzione internazionale per il caso delle presunte tangenti pagate all'...

Tangenti Algeria - assolti Eni e Scaroni. Condannata Saipem per corruzione internazionale : Confisca di 197 milioni per i fatti del 2008-2011. Assoluzione per l’attuale numero tre di Eni Antonio Vella. Al centro del processo i 197 milioni di dollari per corrompere il ministro dell’Energia e altri burocrati algerini

Tangenti Saipem Algeria - Eni e l'ex ad Scaroni assolti : Il Tribunale di Milano ha assolto l'ex ad di Eni e attuale presidente del Milan Paolo Scaroni, uno degli imputati per corruzione internazionale per il caso delle presunte Tangenti pagate all'ex ministro dell'Energia algerino e al suo entourage in cambio di appalti per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi nel Paese africano. I giudici hanno anche assolto anche Antonio Vella, manager di Eni, e lo stesso gru petrolifero italiano.L'accusa dei ...