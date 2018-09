Tagli alle pensioni d' oro anche per i sindacalisti Depositata la legge M5S-Lega alla

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” : precipitazioni estreme fino a sabato 22 settembre [MAPPE e DETTagli] : 1/31 ...

Prova su strada XC-40 discrezione e versatilità. Tanta sostanza - in un Taglio moderno [+Galleria] : Abbiamo avuto la possibilità, grazie agli amici della Concessionaria Volvo Autostar di via Salaria 1282 di Roma, di Provare il primo SUV compatto di Volvo, XC40. Nato su la piattaforma CMA di nuova generazione, ha impostazione tecnica innovativa che prevede acciai speciali a spessore differente e deformazione programmata. Tutto a favore di un minor peso e maggiore rigidità. Ciò si traduce poi in un buon compromesso comfort-comportamento ...

Nuovo attacco alle pensioni d'oroM5S : "Tagli sopra i 4.500 euro" : "Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto effettivamente dovuto". Lo afferma il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera Segui su affaritaliani.it

Nuovo attacco alle pensioni d'oroM5S : "Tagli sopra i 4.500 euro" : "Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto effettivamente dovuto". Lo afferma il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera Segui su affaritaliani.it

Diletta Leotta - tutti i detTagli del primo abito indossato a Miss Italia 2018 [GALLERY] : Diletta Leotta indossa a Miss Italia 2018 un vestito lungo color crema, ecco tutti i dettagli del primo splendido look della giornalista catanese Diletta Leotta per la finale di Miss Italia 2018 ha deciso di indossare un primo elegantissimo vestito firmato Elisabetta Franchi. La meravigliosa giornalista Dazn sta presiedendo nelle vesti di presentatrice al concorso di bellezza con un abito lungo e luminoso. Il look della bionda catanese è ...

Clamoroso Inter - l’allenatore Spalletti già sulla graticola : ecco l’eventuale sostituto a sorpresa [NOME e DETTagli] : 1/9 Spada/LaPresse ...

[Il retroscena] La notte della lunga batTaglia in aula contro il Taglio dei fondi alle periferie e in favore dei vaccini : Una notte di battaglia parlamentare, la prima in tre mesi di legislatura, dedicata a chi dice che "questa maggioranza non ha opposizione". Una resistenza "in nome dei principi" contro un decreto che ...

Tennis - niente “passaggio” alle 16 teste di serie nei tornei del Grande Slam : i detTagli : Il Grand Slam Board si è espresso oggi in merito alla possibilità di tornare a 16 teste di serie nei tornei dello Slam Il Grand Slam Board negli ultimi giorni, ha analizzato la proposta di tornare alla ‘vecchia’ composizione dei tabelloni dei tornei dello Slam, a 16 teste di serie anziché 32. Dal 2001 il regolamento è cambiato ed oggi il Grand Slam Board si è espresso in merito all’ipotesi di tornare a 16 teste di serie. ...

Di Maio risponde alle domande in diretta nelle Instagram Stories : “Prossimo obiettivo? Taglio pensioni d’oro” : “Prossimo obiettivo? Le pensioni d’oro”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha deciso di rispondere in diretta agli utenti di Instagram con la nuova funzione “Fammi una domanda” che compare nelle “Stories”. E come prima cosa ha rilanciato sul Taglio alle pensioni d’oro: “E’ ora di porre fine a questo privilegio come abbiamo fatto per i vitalizi dei deputati e come faremo per quelli dei ...

Bce verso un Taglio alle stime di crescita. Attesa per la stretta sui tassi in Turchia : ... chiamato oggi ad annunciare un probabile e leggero taglio alle stime di crescita dell'Eurozona e contemporaneamente a ribadire che l'economia è tanto solida da confermare la scaletta per lo ...

MILLEPROROGHE - GOVERNO METTE LA FIDUCIA/ Pd contro M5s-Lega : illegittimo. Taglio da un miliardo alle periferie : MILLEPROROGHE 2018, la prima FIDUCIA del GOVERNO Lega-M5s: ultime notizie, deputati Pd occupano l'aula della Camera per iter "eversivo e non corretto". Cosa contiene il decreto?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:42:00 GMT)

Valentina Allegri presenta il nuovo fidanzato al papà : ecco chi è [NOME - FOTO - DETTagli] : 1/35 ...

Vaccini e Tagli alle periferie - ostruzionismo del Pd alla Camera : Sono spariti dalla Commissione, non hanno avuto l'agibilità politica per partecipare alla discussione, mentre il loro parere sarebbe stato utile alla discussione'. Migliore ha infine fatto un appello ...

Il governo finisce la Guerra d'Etiopia Taglio alle accise sulla benzina : Quindi l'annuncio di un prossimo Taglio delle accise fatto dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, con un'intervista concessa al Messaggero , ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti gli ...