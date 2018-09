Taekwondo | Grand Prix 2018 | sei azzurri in gara da oggi a Taoyuan Vito Dell’Aquila vuole

oasport

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Parte(Taiwan) il terzodidella stagione. Dopo gli appuntamenti di Roma e Mosca, i migliori atleti del mondo si sposteranno in Asia per conquistare un ambito successo e soprattutto ottenere punti fondamentali per il ranking olimpico. Introveremo sei, andiamo quindi a scoprire chi sono e le loro ambizioni per questo torneo. Partiamo daDell’Aquila (-58 kg) che è reduce dallo straordinario terzo posto di Mosca e proverà ora a confermarsi sul podio. Il 17enne pugliese sta continuando a crescere in modo esponenziale ed è riuscito finalmente a fare il definitivo salto di qualità anche nella categoria olimpica. Per lui sarà fondamentale restare ai vertici anche in questo appuntamento per risalire altre posizioni nel ranking e continuare a sognare la qualificazione olimpica. Ci aspettiamo una buona prestazione anche da Roberto Botta ...