Svelato il poster di Grey’s Anatomy 15 | illuminato dal sorriso di Meredith per la nuova

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Sarà "la stagione dell'amore", ha assicurato la showrunner Krista Vernoff, e ildi Grey's15 sembra anticipare proprio quest'intenzione.15 stagioni di sentimenti, recita il claim che accompagna l'annuncio del ritorno del medical drama in tv il 27 settembre su ABC negli Stati Uniti (insieme alla première de Le Regole del Delitto Perfetto 5).Il nuovo capitolo, che vedrà la protagonistaGrey aprirsi all'amore dopo aver metabolizzato il terribile lutto per la perdita dell'amato Derek, debutta con una speciale première di due ore con doppio episodio, di cui sono già stati divulgati promo, trame e foto promozionali.Tra ritorni, new entry e promesse di grandi filoni sentimentali nella trama orizzontale di questa stagione, Grey's15 si prepara a fare il suo debutto ricordando al pubblico che il focus dei nuovi episodi sarà il ritorno dell'amore per ...