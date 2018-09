Suzuki JIMNY | debutta in Italia la quarta generazione del mitico 4×4 giapponese FOTO e

Suzuki - debutta in Italia la quarta generazione della Jimny : Roma, 19 set., askanews, - debutta ufficialmente oggi sul mercato Italiano la quarta generazione di Jimny, l'auto precorritrice di tutti i fuoristrada ultracompatti. La sagoma richiama alla memoria i ...

Suzuki JIMNY - Al volante della 1.5 4WD Top da 102 CV : Ecco sfatato un altro mito delle fuoristrada grandi e grosse, e quindi prestanti. Al contrario, piccolo è bello, è agile, è fico. Jimny. La micro 4x4 Suzuki spacca già ancor prima di arrivare nelle concessionarie, gli ordini in Giappone hanno una lista dattesa di sei mesi e anche in Italia i possessori del modello precedente, che aspettano già da qualche anno, sono pronti al grande passo: 22.500 euro per diventare proprietari dellunica versione ...

Il Torino presenta la sua terza maglia dedicata a Suzuki JIMNY : Il 12 settembre alle ore 18 Suzuki e il Torino FC invitano a Torino, presso lo Store Robe di Kappa in via Lagrange 3, per l’unveiling di tre straordinarie novità. Suzuki JIMNY, la quarta generazione dell’inarrestabile fuoristrada di Hamamatsu, svelato per la prima volta al pubblico italiano; Roberto Soriano, nuovo centrocampista della squadra granata, che incontrerà anche i media presenti all’evento; la terza maglia del Torino FC per la ...

Torino FC – Mercoledì la presentazione della terza maglia dedicata a Suzuki Jimny : Il Torino FC presenta la sua terza maglia dedicata a Suzuki Jimny: la squadra granata celebra l’arrivo e il battesimo, per la prima volta in assoluto in Italia,del nuovo Suzukino apponendo il logo Suzuki Jimny sul petto della terza maglia da gara che indosserà nella stagione 2018/2019 Fin dal suo debutto nell’aprile del 1970, Jimny è stato il capolavoro della tecnologia 4×4 Suzuki. Oggi si evolve nella sua ultima generazione, ...

Suzuki JIMNY Sakigake un vero successo che anticipa la commercializzazione : Per la Suzuki il risultato dell'interesse di tutti i Media del Mondo per il nuovo Jimny era stato molto incoraggiante. Tante parole, scritti video e anticipazioni facevano davvero ben sperare. In questi giorni è stato presentato e commercializzato il Jimny Sakigake: una edizione speciale, numerata con una serie di dotazioni specifiche ed uniche, così come le colorazioni esterne e degli interni. C'è stata il Sold-out, in sole 40 ore e 12 minuti, per i 20 esemplari numerati.

Suzuki JIMNY SAKIGAKE : la serie speciale in vendita sul web è andata sold-out in poche ore! [FOTO] : I 20 esemplari numerati della serie speciale Suzuki JIMNY SAKIGAKE sono andati sold out in appena 40 ore e 12 minuti A sole 40 ore dal lancio di Suzuki JIMNY SAKIGAKE, realizzata in soli 20 esemplari numerati, la quarta generazione dell’unico vero fuoristrada compatto del mercato ha segnato un tutto esaurito sul WebStore Suzuki. Il sold-out, realizzato in tempi record, testimonia la fiducia che i Clienti Suzuki ripongono nei confronti del ...

