Sulla mia pelle | il lavoro si paga Ma il Cinema deve arrivare a tutti

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Per discutere del caso del filmmia, che non smette di dar luogo a polemiche, partiamo da un’evidenza: ilcreativoessereto (comei lavori, del resto). Chi fa, scrive romanzi o pièces teatrali, compone musica di ogni tipo, non è un furfante che campa a scrocco, ma un lavoratore cheessere garantito e remunerato il giusto per poter continuare a produrre oggetti di cui noigodiamo. Detto questo, c’è un fenomeno che colpisce in quest’ultimo scorcio di tempo, ed è la riconfigurazione in corso nello spettacolo legata al. Il tempo delle sale, con buona pace dii cinefili e di chi – come me del resto – fa dell’andare in sala una delle sue attività preferite, sta finendo. Per qualcuno è già finito, per altri, strenui difensori di un sapore del passato, no. Sta di fatto che le statistiche annuali degli incassi in sala ...