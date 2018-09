Storia del Voto in Italia Intervento di Franco Astengo

Belen Rodriguez gossip : fine della Storia d'amore con Andrea Iannone? : Belen Rodriguez gossip : clamoroso! In queste ore la showgirl è tornata alla ribalta della cronaca rosa perché secondo i rumors avrebbe lasciato Andrea Iannone. Dopo la crisi che ha preceduto l'estate, e il riavvicinamento a Formentera, a Luglio e ad Agosto, l'argentina avrebbe ...

Spazio : un turbolento incontro ravvicinato nella Storia della Via Lattea : Come un sasso in uno stagno, un incontro ravvicinato tra la nostra galassia, la Via Lattea, e una galassia nana, avvenuto nell’ultimo miliardo di anni, ha prodotto una perturbazione nel moto nelle stelle del nostro disco galattico presente a tutt’oggi. La scoperta è stata ottenuta da team di ricercatori guidato da Teresa Antoja dell’Università di Barcellona e al quale hanno partecipato Ronald Drimmel ed Eloisa Poggio dell’Istituto Nazionale di ...

Altro che modelle o influencer. Su Instagram Gucci racconta la bellezza attraverso la Storia dell’arte : Gucci ha lanciato su Instagram un nuovo profilo per raccontare la bellezza e l’arte. Niente modelle, selfie, sguardi, nudità o pose. Secondo il direttore creativo, Alessandro Michele, all’interno della storia dell’arte c’è tutta la bellezza di cui abbiamo bisogno per conoscere il mondo e l’uomo. Una scelta che è stata molto apprezzata visto che, in appena 24 ore, sono già 15 mila i ...

Ora Belen rompe il silenzio sulla fine della sua Storia con Iannone : È solo di questa mattina l'indiscrezione della fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone.Sembrerebbe che a prendere la decisione sia stata proprio Belen, subito dopo l'estate. Il settimanale Chi dopo aver lanciato l'indiscrezione, precisa pure che "lei agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera". Insomma, i giochi sembravano chiusi.E proprio mentre i social e i siti impazzano al suono di questa ...

Sgarbi : “Ministro Bonisoli su abolizione Storia dell’arte? Ha ragione - è intellettualmente onesto. La odiavo anch’io” : “La battuta del ministro Bonisoli sull’abolizione della storia dell’arte al liceo? Mi piace questo aspetto del ministro, perché non è conformistico“. Così il critico d’arte Vittorio Sgarbi, ospite di Morning Show, su Radio Padova, commenta la frase scherzosa pronunciata dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, nel corso di un incontro con tutti i sovrintendenti d’Italia che si è svolto nei giorni scorsi. ...

La Storia d'Europa è incisa nel ghiaccio del Monte Rosa : La prima traccia di inquinamento è un microscopico granello di carbone, talmente piccolo che per scorgerlo imprigionato nella sua tomba di ghiaccio ci vuole un microscopio da scienziati. Tondo come una sfera, nero corvino: proclama l’avvento della Rivoluzione Industriale, che a partire dalla fine del Settecento lanciò il primo mito del progresso, arrembante sui binari delle ferrovie. Quota 4.500 Oggi quel progenitore delle ...

Stanlio e Ollio - il trailer del film sulla vera Storia del duo comico : In trent’anni di carriera, dagli anni Venti agli anni Cinquanta, il duo comico noto in Italia come Stanlio e Ollio ha interpretato più di un centinaio di film, affermandosi come uno dei successi più straordinari della commedia classica. L’inglese magrolino Stan Laurel e l’americano di grossa stazza Oliver Hardy giocavano tutto sulla contrapposizione della loro fisicità ma anche della loro propensione alla vita, uno goffo e ...

Basta minimizzare la Storia per non scontentare i nuovi fascisti - facciamo i conti con il passato lercio del paese : L'"italiano nuovo" doveva nascere dunque sulle chiacchiere imbastite dalla dittatura fascista, sulla violenza, sull'eliminazione dell'opposizione politica, sulle cariche di gas lanciate ...

