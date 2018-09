Stelle della Via Lattea agitate da un autoscontro cosmico

Astronomia : gruppi di Stelle della Via Lattea si muovono in modo anomalo e asimmetrico : Ricercatori coordinati da Teresa Antoja, dell’università di Barcellona, grazie ai dati del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno tracciato i movimenti di oltre 6 milioni di stelle nella Via Lattea, scoprendo che si muovono in modo disordinato, oscillando intorno al centro dalla galassia, a causa di uno scontro con un’altra galassia verificatosi circa 900 di milioni di anni fa. Nella ricerca pubblicata su Nature, ...

Manovra - l'Irpef può aspettare. Lega e 5 Stelle ritoccano la lista della spesa ma il conto a Giovanni Tria è di 16 miliardi : Ritocchi sì, rinunce assolutamente no. Al massimo, se un piccolo sacrificio deve essere fatto, allora meglio rimandare il taglio dell'Irpef, che non paga quanto la flat tax e il reddito di cittadinanza. Dalle scrivanie, separate, di Lega e 5 Stelle, dove si stanno facendo i conti sulla Manovra, arriva un piccolo segnale di "facilitazione" al lavoro del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, immerso nella ricerca delle coperture, ma ...

Nuovo botta e risposta tra il candidato governatore del Movimento 5 Stelle Mario Puddu e l'assessore della Sanità Luigi Arru - sull'... : Mentre lui giocava nel mondo digitale, io facevo il medico ospedaliero, parlando con i cittadini, i loro familiari, con i professionisti, medici ed infermieri, mettendo al centro il bisogno delle ...

Altri due sondaggi confermano il sorpasso della Lega sui CinqueStelle. Le percentuali : Dopo quelle degli istituti SWG e Lorien, anche le rilevazioni di Tecnè e Noto sondaggi confermano: durante la pausa estiva la Lega ha superato il Movimento 5 Stelle ed oggi è in testa nelle intenzioni di voto. A questo punto sono 4 su 4 gli istituti demoscopici che concordano sul vantaggio del partito di Salvini, sia pure in proporzioni che oscillano dallo 0,3% a ben 7 punti percentuali. A proposito ...

Astronomia : finale col “botto” per le Stelle giganti rosse all’ultimo stadio della loro evoluzione : Un finale con il ‘botto’: è quello che attende le stelle giganti rosse quando raggiungono l’ultimo stadio della loro evoluzione, esplodendo come supernove ricche di idrogeno. In molti casi, questo atto conclusivo avviene all’interno di una fitta nube circumstellare e questa peculiarità è stata al centro di uno studio internazionale, che ha visto coinvolto anche l’Osservatorio Inaf di Catania ed è stato coordinato dall’Università di Santiago del ...

Danimarca - le Stelle della nazionale in sciopero : convocati 6 giocatori di calcio a 5 : Adesso è ufficiale: nella nazionale di calcio della Danimarca che scenderà in campo stasera contro la Slovacchia (in amichevole) e domenica contro il Galles (per la Nations League) sono stati convocati sei giocatori di futsal (o calcio a cinque, per dirla all’italiana). Il motivo? Lo sciopero proclamato dai giocatori danesi di rilievo internazionale, che hanno deciso di fermarsi in polemica contro il nuovo contratto sui diritti di immagine ...

Sere Fai D'estate - yoga sotto le Stelle ai Giganti della Sila : ... luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 180 appuntamenti - visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo , spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all'aperto, ...

Sorpasso della Lega sui 5 Stelle Il primo sondaggio dopo la pausa : La tragedia del Ponte Morandi di Genova e il caso della nave Diciotti. Due fatti di cronaca che hanno profondamente segnato il mese di agosto e che, inevitabilmente, hanno anche inciso sull'opinione degli elettori. Il primo sondaggio dell'Istituto Piepoli... Segui su affaritaliani.it

Astronomia - ESO : Stelle e polvere nella Nebulosa della Carena : A circa 7500 anni luce di distanza da noi, nella costellazione della Carena, giace una Nebulosa all’interno della quale le stelle si formano e muoiono fianco a fianco. Modellata da questi eventi drammatici, la Nebulosa della Carena è una nube di gas interstellare e polvere sottilissimi dinamica e in evoluzione. Le stelle massicce all’interno di questa bolla cosmica emettono radiazioni intense che fanno brillare il gas circostante. Al ...

Maurizio Martina - questo governo ha fallito - i 5 Stelle succubi della Lega di Salvini : Polemico e duro attacco di Maurizio Martina ai danni del governo Un ministro indagato e un presidente del Consiglio che non interviene. Per il segretario del Pd Maurizio Martina, intervistato dalla Stampa, Lega e M5S “hanno dimostrato incoerenza e incapacità. Il governo ha fallito e l’Italia è più debole” e da Conte solo un “silenzio inaccettabile” sulla situazione del suo ministro. Il premier “non può sottrarsi alla responsabilità di ...

GDShow - la verve di Frassica tra le 'Stelle' della musica : Qualche giorno fa ci aveva parlato degli spettacoli coi Los Plaggers. Ora, dopo avere sfidato la pioggia di Palermo e Zafferana a suon di 'arene gremite e risate a crepa pelle', il Frassica tutto '...

Spazio & tecnologia : ecco l’app della NASA che fa scattare un selfie tra Stelle e pianeti : La NASA ha voluto festeggiare in modo speciale i 15 anni dal lancio del telescopio Spitzer: lanciato il 25 agosto 2013, avrebbe dovuto funzionare per circa 3 anni, ma gode ancora di ottima salute e nel corso della sua missione ha catturato spettacolari immagini. Le straordinarie foto di Spitzer diventano lo sfondo dei selfie grazie a un’app sviluppata dalla NASA: basta posizionare il ritratto al centro di una cornice per inserirlo in un ...

Tennis - Cincinnati è della Bertens : l’olandese trionfa sulla Halep sul duro “a Stelle e strisce” : Tennis, sul cemento americano di Cincinnati l’olandese Bertens ha avuto la meglio della numero 1 del seeding Halep Tennis, Cincinnati: Kiki Bertens trionfa sulla numero 1 del seeding Halep sul cemento americano. Una gara molto combattuta, decisa solo al terzo set dopo che la romena Halep ha avuto diverse occasioni di chiudere l’incontro nella seconda partita, persa al tie-break dopo l’iniziale 6-2. Come detto, al terzo ...

Emma - video in mutande - e Borriello… Social in tilt : gossip alle Stelle. È successo tutto sul profilo Instagram della cantante : Mentre lui è alle prese con le ultime ore di calciomercato per trovare una nuova squadra dopo una deludente annata alla Spal, a Ferrare, lei è in vena di spassarsela su Instagram. Me ecco qua che il pretesto viene subito fuori e lui, il bomber per antonomasia, non se la lascia sfuggire. Parliamo di Marco Borriello e di Emma Marrone, la quale sembra essere di ottimo umore e vogliosa di spasso e goliardia. Così, ecco che su Instagram ...