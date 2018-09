Squalifica Ronaldo | le ultime sul provvedimento | la Juventus rischia grosso DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 settembre 2018)– E' andata in scena la prima giornata della fase a gironi di Champions League, buona prova dellache ha vinto sul campo del Valencia grazie alla doppietta di Pjanic su calcio di rigore, il club bianconero si avvicina dunque alla qualificazione, tre punti d'oro contro un avversario di spessore ed in inferiorità numerica. Bianconeri in dieci per l'espulsione di Cristiano, il portoghese ha tirato i capelli al difensore Murillo, ecco lesul: potrebbero due le giornate diper l'espulsione diretta ma va accertata la condotta antisportiva o violenta.potrebbe anche saltare la partita in casa contro lo Young Boys e quella in trasferta contro lo United.