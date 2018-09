Spazio | un turbolento incontro ravvicinato nella storia della Via Lattea

meteoweb.eu

: Un turbolento incontro nella storia della Via Lattea - ASI_spazio : Un turbolento incontro nella storia della Via Lattea - ASI_spazio : In una coppia di #asteroidi gli indizi del passato turbolento del #Sistema_Solare -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Come un sasso in uno stagno, untra la nostra galassia, la Via, e una galassia nana, avvenuto nell’ultimo miliardo di anni, ha prodotto una perturbazione nel moto nelle stelle del nostro disco galattico presente a tutt’oggi. La scoperta è stata ottenuta da team di ricercatori guidato da Teresa Antoja dell’Università di Barcellona e al quale hanno partecipato Ronald Drimmel ed Eloisa Poggio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Torino, grazie ai dati super accurati raccolti dalla missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea. “La scoperta fondamentale del nostro studio è l’esistenza di curiose strutture a spirale nei grafici che combinano le coordinate spaziali e le velocità di alcuni milioni di stelle misurate da Gaia” commenta Poggio, tra gli autori dell’articolo pubblicato sulla rivista Nature che descrive la scoperta. “Queste strutture rivelano che ...