Snam firma dichiarazione per sviluppo idrogeno

Snam : firma mou in Cina con State Grid - collaborazione su rinnovabili : La firma tra l'ad di Snam Marco Alverà e il presidente di SGID Hu Yuhai è avvenuta all'Ambasciata d'Italia a Pechino, nell'ambito della missione del ministero dell'Economia e delle Finanze e alla ...

Snam : firma mou in Cina con State Grid - collaborazione su rinnovabili : ... controllata al 100% da State Grid Corporation of China, la più grande utility energetica al mondo. L'orizzonte è quello della transizione energetica in Cina, che intende favorire lo sviluppo delle ...