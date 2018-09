Skam Italia 3 ci sarà | aperti a Roma i casting per la terza stagione | come partecipare

Skam Italia - la seconda stagione dal 5 ottobre su SKAMItalia.it : Arriva l’attesa seconda stagione di SKAM Italia, la rivoluzionaria serie teen, prodotta da TIMVISION Production con Cross Productions, per la regia di Ludovico Bessegato. Ad annunciarlo è il teaser in rete, dando appuntamento a tutti gli appassionati della serie il 5 ottobre su SKAMItalia.it e con l’episodio completo in esclusiva dal 12 ottobre su TIMVISION. Prosegue quindi il racconto delle giornate del gruppo di ragazze e ragazzi, con ...

Skam Italia - la seconda stagione dal 5 ottobre su SKAMItalia.it : Arriva l’attesa seconda stagione di SKAM Italia, la rivoluzionaria serie teen, prodotta da TIMVISION Production con Cross Productions, per la regia di Ludovico Bessegato. Ad annunciarlo è il teaser in rete, dando appuntamento a tutti gli appassionati della serie il 5 ottobre su SKAMItalia.it e con l’episodio completo in esclusiva dal 12 ottobre su TIMVISION. Prosegue quindi il racconto delle giornate del gruppo di ragazze e ragazzi, con ...

Svelato il trailer di Skam Italia 2 - i nuovi episodi dal 5 ottobre su TIM Vision con Martino protagonista (video) : TIM Vision ha divulgato il trailer di Skam Italia 2. La seconda stagione, annunciata lo scorso giugno, avrà per protagonista Martino, personaggio interpretato dal giovane Federico Cesari, nella serie migliore amico di Eva (su cui si è concentrata la prima stagione). Seguendo quindi lo stile del formato norvegese, Skam Italia 2 affronterà l'identità sessuale nei nuovi episodi, raccontando la storia di Martino e il suo incontro con Niccolò (new ...