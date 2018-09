Sipsmith Gin | arriva in Italia il gin artigianale “made in London”

gqitalia

(Di mercoledì 19 settembre 2018) In meno di 10 anni di vita ha già conquistato oltre 30 titoli importanti: quello di Top Trending Gin Brand per quattro anni consecutivi, dal 2013 al 2016, insieme con un nono posto nella classifica mondiale di Drinks international 2018, sia nella categoria Best Selling Brands sia tra i Top Trending Brand. Un medagliere tutt’altro che da sottovalutare, dunque, quello diGin, prestigioso distillato rigorosamenteindi proprietà della Beam Suntory, che approda ora anche sul mercatono con la distribuzione di OnestiGroup. Le dieci botaniche da cuino le sue caratteristiche, lasciate in macerazione per una notte, sono quelle più classiche, ma il risultato è in un certo senso davvero unico: ilLondon Dry Gin sprigiona un intenso profumo floreale, con note dolci bilanciate da quelle del ginepro, che si prolungano in bocca nel finale secco e appena ...