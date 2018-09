Silvio Berlusconi vuole il 95% del Monza | spunta il nome dell' allenatore

Incontro Salvini-Berlusconi - ecco le garanzie chieste da Silvio. Di Maio tranquillo… sarà vero? : Incontro Salvini-Berlusconi, Di Maio: “Fastidio? No”. Ma lo staff: “Forte irritazione che si parli di garanzie su Mediaset” “Fastidio? Assolutamente no“. Il vicepresidente del ConsiglioLuigi Di Maio non pare preoccupato dall’Incontro faccia a faccia tra il suo socio di governo Matteo Salvini e l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una linea ufficiale che nel M5s è confermata anche dalla risposta di un altro ministro, Barbara Lezzi: ...

Feltri : “Pd? Si scioglierà da solo. Renzi è stato ammazzato dai suoi e da Berlusconi. Silvio? Ha perso lucidità - è fuori gioco” : “Pd? Si scioglierà da solo senza forzature. Nel futuro del Pd c’è solo una tomba”. Sono le parole del direttore di Libero, Vittorio Feltri, nel corso de L’Aria che Tira (La7), a proposito della proposta recente del presidente del Pd, Matteo Orfini. “Il Pd è un partito di retroguardia” – continua – “non si è mai rinnovato e cavalca luoghi comuni e banalità. E cosa fa? Restaura la bottega, ma resta sempre una bottega oscura. Il loro 17% ai ...

Prove d'intesa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Prove d'intesa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini nel vertice serale ad Arcore. Sul tavolo dell'incontro, durato circa due ore e al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo ...

Silvio Berlusconi - il 'segnale' da Matteo Salvini : 'Da lui mi posso fidare' - perché ora Luigi Di Maio trema : 'Di lui mi posso fidare'. Silvio Berlusconi ha ricevuto da Matteo Salvini , nero su bianco, il segnale che attendeva: l'alleanza tra Lega e Forza Italia è ancora viva, e soprattutto c'è la garanzia da ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Ilvo Diamanti sul gradimento personale : il bruttissimo segnale : Brutte notizie per Silvio Berlusconi . Quanto pesa il suo silenzio politico nel gradimento degli italiani? Tanto, per Forza Italia : secondo il sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica , il partito ...

Silvio Berlusconi dà buca a Forza Italia : perchè non è andato al vertice coi 'big' : Alla fine Silvio Berlusconi decide di non partecipare al vertice di Forza Italia . Resta ad Arcore. Dove, riferiscono fonti azzurre e leghiste, ha avuto contatti con Matteo Salvini . I due leader ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi senza limiti : rivoluzione in tv - arriva un nuovo canale : Mediaset sbarca ancora in tv, ma questa volta con un ibrido tra radio e televisione. Nella prima settimana di ottobre partirà infatti il nuovo canale televisivo Virgin tv, al numero 157 del digitale ...

Silvio Berlusconi - l'incubo è realtà. 'Pacchia finita' - così i 5 Stelle vogliono rovinare Mediaset : 'Non è il mio linguaggio, ma si può dire: caro Silvio Berlusconi , è finita la pacchia'. Il sottosegretario Vito Crimi , con la delega all'Editoria , sceglie il Fatto quotidiano per annunciare nuove ...

Vittorio Feltri - chi sono quelli che vogliono morto Silvio Berlusconi : 'Vigliacchi - fuori dalla storia' : In questi giorni il più colpito dagli strali scagliati dal popolazzo è stato il povero Berlusconi accusato di ogni nefandezza, benché egli non sia più attivo nell' orrendo mondo della politica patria.

Rete4 completamente rinnovata dopo 19 anni : attualità e informazione ma non solo. Pier Silvio Berlusconi : “Spero di avere il documentario di Renzi - lo stimo” : La nuova Rete 4 ha preso ufficialmente il via con l’arrivo del nuovo logo, dopo diciannove anni, nel corso di “Stasera Italia“. Proprio il programma condotto da Barbara Palombelli è partito con un sorprendente testa a testa prima con “In Onda” e poi con “Otto e mezzo”, riuscendo in alcuni giorni a spuntarla nella sfida auditel. “Vincere o perdere non è un concetto che voglio far passare, la gara la ...

Rete4 - PierSilvio Berlusconi : «Attualità e informazione come pilastri. Ma Il Segreto e Tempesta d’Amore non si toccano. Stimo Renzi - mi piacerebbe avere il suo documentario» : Rete4, Piersilvio Berlusconi con i volti del canale “Non vogliamo fare una all news popolare, ma una rete generalista che contenga tutte le dimensioni della realtà“. Sebastiano Lombardi tiene a precisarlo. Alla presentazione della nuova Rete4, il direttore del canale ha subito messo in chiaro che l’obiettivo della programmazione sarà la polifonia. E Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, gli ha dato man forte. ...

Rete4 - parte il nuovo corso. PierSilvio Berlusconi : «Attualità e informazione come pilastri. Ma Il Segreto e Tempesta d’Amore non si toccano. Stimo Renzi - mi piacerebbe avere il suo documentario» : Rete4, Piersilvio Berlusconi con i volti del canale “Non vogliamo fare una all news popolare, ma una rete generalista che contenga tutte le dimensioni della realtà“. Sebastiano Lombardi tiene a precisarlo. Alla presentazione della nuova Rete4, il direttore del canale ha subito messo in chiaro che l’obiettivo della programmazione sarà la polifonia. E Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, gli ha dato man forte. ...

Rete4 - parte il nuovo corso. PierSilvio Berlusconi : «Attualità e informazione come pilastri. Ma Il Segreto e Tempesta d’Amore non si toccano» : Rete4, Piersilvio Berlusconi con i volti del canale “Non vogliamo fare una all news popolare, ma una rete generalista che contenga tutte le dimensioni della realtà“. Sebastiano Lombardi tiene a precisarlo. Alla presentazione della nuova Rete4, il direttore del canale ha subito messo in chiaro che l’obiettivo della programmazione sarà la polifonia. E Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, gli ha dato man forte. ...

Pier Silvio Berlusconi : "Tagliare fondi a editoria? Di Maio non complichi un mestiere già difficile" : "Di Maio non complichi un mestiere già difficile". Pier Silvio Berlusconi commenta così le parole di Luigi Di Maio che promette di tagliare i finanziamenti pubblici alla stampa."Onestamente le dichiarazioni di Di Maio mi sembrano più dovute a propaganda che a necessità reali", ha detto l'ad di Mediaset durante la presentazione della nuova Rete 4, "Il mondo dell'editoria è già sotto pressione in generale. E in Italia ancora di più. Non mi sembra ...