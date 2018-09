ilfattoquotidiano

: Siderno, seconda intimidazione ai danni della famiglia Congiusta. Croce di sigarette davanti alla casi di famiglia… - Cascavel47 : Siderno, seconda intimidazione ai danni della famiglia Congiusta. Croce di sigarette davanti alla casi di famiglia… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) A meno di ventiquattrore dalla notizia di un messaggio intimidatorio, nuovaai. Nei giorni scorsi qualcuno aveva lasciato un cumulo di terra sistemato davanti all’esercizio commerciale dei– come a dire “seppelliamo il ricordo di Mario” – questa volta chi vuole intimidire la moglie e le due figlie è arrivato fino alla loro abitazione. Unadiè stata lasciata sul pianerottolo di fronte alla porta di casa.stessa marca e tipo di quelle che, per una vita, ha fumato Mario, il “padre coraggio” deceduto ad agosto dopo tanti anni a cercare invano giustizia per il figlio Gianluca, ucciso nel 2005. Trovata la, la moglie e le due figlie dihanno sporto denuncia e in queste ore gli agentiscientifica sono nella loro abitazione per cercare elementi ...