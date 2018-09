Si rinnova il “miracolo di San Gennaro” | applausi e commozione per lo scioglimento del

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Grandea Napoli, per il miracolo di San Gennaro: il sangue contenuto nelle ampolle conservate in una cappella del Duomo è stato definito sciolto dall’arcivescovo Crescenzio Sepe poco dopo le 10, ma era già apparso in stato liquido all’apertura della teca. “Anche questa volta il miracolo è stato compiuto. Appena si è aperta la cassaforte, al primo inclino della teca il sangue era già tutto sciolto“: queste le prime parole dell’Arcivescovo di Napoli, dall’altare del Duomo. Il miracolo è stato considerato un buon auspicio per la città di Napoli e per la Campania. L’evento si verifica tre volte l’anno: a settembre, nel sabato che precede la prima domenica di maggio e a dicembre. L'articolo Siil “miracolo di San Gennaro”:per lodel sangue ...