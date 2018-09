Si è dimesso il CEO di Danske Bank | la banca danese coinvolta in un enorme scandalo di

Il CEO di CBS - Les Moonves - si è dimesso dopo le nuove accuse di molestie sessuali nei suoi confronti : Les Moonves, uno dei manager più potenti nel settore dei media statunitensi, si è dimesso da CEO dell’emittente televisiva CBS, in seguito alle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti. L’azienda aveva iniziato a indagare il comportamento di Moonves alcuni The post Il CEO di CBS, Les Moonves, si è dimesso dopo le nuove accuse di molestie sessuali nei suoi confronti appeared first on Il Post.