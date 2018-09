Short Track | gli azzurri al lavoro in Valle d’Aosta | la Coppa Courmayeur primo obiettivo

Short Track - si ritira il pluridecorato Viktor Ahn : ha vinto sei medaglie olimpiche : All’età di 32 anni ha deciso di ritirarsi Viktor Ahn, atleta pluridecorato capace di vincere ben sei medaglie olimpiche Il 6 volte medaglia olimpica nello Short Track, Viktor Ahn, ha annunciato l’addio alla carriera agonistica. Nato in Corea del Sud 32 anni fa, Ahn ha vinto 3 medaglie d’oro per la Corea ai Giochi olimpici di Torino 2006 e in seguito ha cambiato nazionalità gareggiando per la Russia con cui ha ottenuto ...

Short Track - Arianna Fontana lancia l’allarme : “Futuro grigio per l’Italia - non vengo ascoltata dalla Federazione. La conduzione tecnica…” : Burrasca piena per lo Short track in casa Italia. L’inverno era stato eccellente grazie alle medaglie conquistate alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 ma la situazione non è così rosea, sulle pagine della Gazzetta dello Sport Arianna Fontana ha voluto mettere i puntini sulle i e si è lamentata della conduzione tecnica della Nazionale. La lombarda, che in Corea del Sud aveva conquistato un oro, un argento e un bronzo, non si è tirata ...

Short Track - rivoluzione nello staff azzurro! Assen Pandov alla guida della squadra maschile - Anthony Barthell di quella femminile : Per la prossima stagione ci sarà una rivoluzione nello staff tecnico della nazionale italiana di Short track. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il canadese Kenan Gouadec, che dal 2014 ricopriva il ruolo di c.t. unico, cambierà mansione e diventerà coordinatore e supervisore del settore. La squadra azzurra, che continuerà ad allenarsi a Courmayeur (Ao), verrà divisa in due gruppi di atleti. quella maschile sarà guidata dal 34enne bulgaro ...

Short Track - Nicola Rodigari è il nuovo allenatore della Nazionale junior : 'i ragazzi hanno un grande potenziale' : Dopo vent'anni da campione sulle piste di tutto il mondo, Nicola Rodigari prosegue la sua storia in azzurro: da atleta ad allenatore della Nazionale junior di Short Track. Tutta l'esperienza e il ...