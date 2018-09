brindisireport

: RT @mattinodinapoli: Sette quintali sigarette contrabbando su nave militare che segnala migranti - SplendorSolis00 : RT @mattinodinapoli: Sette quintali sigarette contrabbando su nave militare che segnala migranti - Rita_Pavone_ : RT @mattinodinapoli: Sette quintali sigarette contrabbando su nave militare che segnala migranti - GrottaglieTA : Sette quintali di bionde su nave militare: marinai sotto inchiesta -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) BRINDISI - '' sullaCaprera, attraccata a Brindisi dopo una missione in Libia: 3.600 stecche di sigarette di contrabbando, per quasi 700 chili, sono state scoperte in 72 scatoloni ...