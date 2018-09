Sessant' anni fa chiudevano le case chiuse in Italia

Truffa rimborsi Lega - 49 milioni di euro verranno prelevati a rate per Sessant’anni : L'intesa tra i Legali del Carroccio e la Procura di Genova per il prelievo dei 49 milioni di euro è stata raggiunta. "Non si tratta di un accordo" - ha precisato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi - ma di una istanza da parte della difesa che attiene alle modalità di sequestro preventivo ed eseguibile".Continua a leggere

Mostra 'Parma nel lungo Sessantotto' : scatti - riflessioni e emozioni di 50 anni fa : ...rosso che unisce le iniziative organizzate dal Centro studi movimenti per ricostruire con l'occhio lucido della distanza temporale gli eventi che mezzo secolo fa cambiarono la nostra città e il mondo.

Ivrea. Sessant'anni insieme 'Amore - tanta fiducia e guardare avanti' : Archiviate le nozze d'oro e quelle di smeraldo Maria Teresa Rosa e Antonino Mazzucco si apprestano ora a festeggiare l'ambito traguardo delle nozze di diamante

Finalmente Venerdì - in Orto Maccagli a Loano un tuffo nel passato con "Quelli degli anni Sessanta" : Si conclude con un tuffo nel passato la rassegna "Finalmente Venerdì", promossa dall'assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Venerdì 7 settembre alle 21 in Orto Maccagli si terrà ...

Gorgonzola. Sessantenne tenta di strangolare la madre di 93 anni : Episodio choccante a Gorgonzola (Milano) dove un uomo di 65 anni ha messo le mani attorno al collo della madre

Sessantotto - cinquant’anni dopo. Bertinotti al Meeting Cl : “Una rivoluzione tradita. La sinistra italiana? È morta” : “Nel 1968 facevo il sindacalista nelle industrie tessili”. Lo racconta Fausto Bertinotti ripercorrendo, a margine del Meeting di Rimini che ha ospitato una mostra dedicata proprio al biennio ’68-’69 in Italia. Anni in cui studenti e operai lottarono “contro la gerarchia”. Categorie “molto diverse da quelle attuali”, dice l’ex leader di Rifondazione Comunista che boccia l’attuale ...

Buon compleanno Madonna i Sessant'anni della prima influencer : Federico Vacalebre Nonna di tutte le influencer possibili, anzi prima vera influencer, Louise Veronica Ciccone compie domani 60 anni - si parla di una festa a Roma o a Marrakech - celebrata come un'...

Sessant'anni d'oro dal twist al rap ecco le canzoni che fanno la storia : Spesso nelle classifiche si specchia la nostra storia. Come in quella che la bibbia musicale Billboard ha appena pubblicato per celebrare i Sessant'anni di vita: la classifica delle classiche. I brani ...

Robert Redford : “Ho fatto l’attore per Sessant’anni. Un ultimo film - poi la pensione” : C’è un tempo per tutte le cose e Robert Redford ha appena fatto sapere che per lui quello della recitazione è finito. In un’intervista a Entertainment Weekly, in occasione del suo ultimo film The Old Man & The Gun, l’attore dichiara, premettendo «mai dire mai», di essere arrivato al capolinea: «Questo sarà l’ultimo film in termini di recitazione, p...

Mike Sponza presenta l’album Made in the Sixties - un omaggio agli anni Sessanta : Lunedì 16 luglio, Mike Sponza ha presentato a Milano il nuovo album. Made in the Sixties, questo il titolo del progetto, vuole essere un omaggio agli anni 60 in chiave blues attraverso 10 inediti ispirati agli avvenimenti di un decennio fondamentale nella storia di tutto il mondo. 10 canzoni, una per anno, ognuna delle quali ispirata ad un solo avvenimento selezionato da Mike Sponza che racconta la parte scintillante e la parte buia di ...

Ostuni - parroco muore in mare aveva Sessant anni. L arcivescovo 'Sconvolti' : Don Luigi Angelini , parroco della Madonna della Sanità di Martina Franca , Taranto, , è morto - molto probabilmente per annegamento - mentre faceva il bagno nelle acque antistanti zona Monticelli, ...