Serie B | il Tar revoca una sua decisione | si prosegue con 19 squadre

Incredibile in Serie B : il Tar boccia se stesso - si va avanti a 19 squadre (forse) : RIPESCAGGI Serie B- Ennesimo colpo di scena: sono revocati i decreti cautelari monocratici con i quali il Tar del Lazio sabato scorso ordinò il riesame delle posizioni delle società Ternana e Pro Vercelli ai fini di un possibile ripescaggio in Serie B. Con due nuovi provvedimenti, il presidente della prima sezione ter del tribunale amministrativo, ha revocato la precedente decisione, fissando il 26 settembre la camera di consiglio per la ...

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio torna sui suoi passi - inammissibili i ricorsi sul format. Campionato a 19 squadre : Ha dell’incredibile quanto sta succedendo nel caso Serie B. Il Tar del Lazio ha smentito se stesso e ha sospeso il decreto di sospensione che lo stesso tribunale, in identica sezione ma con diverso presidente, aveva emesso sabato scorso. Il decreto firmato da Germana Panzironi rende nuovamente esecutivi i provvedimenti presi l’11 settembre dal Collegio di garanzia del Coni (cioè vengono ritenuti inammissibili i ricorsi sul format ...

Ripescaggi Serie B - nuovo colpo di scena : il Tar si contraddice - revocato il decreto sul format a 22 squadre! : Serie B nel caos più totale, sta succedendo davvero di tutto nel campionato cadetto o, per meglio dire, nei vari tribunali che si occupano della questione Ripescaggi nuovo colpo di scena nella saga sul format della Serie B. Il Tar del Lazio ha revocato il decreto presidenziale che la stessa sezione, ma con un diverso presidente, aveva emesso sabato scorso accogliendo i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana. Con il nuovo decreto firmato dalla ...

Serie B Brescia - Corini : «Non vedo l'ora di debuttare» : Brescia - "Oggi sono molto emozionato, così come ieri per il primo allenamento. Ringrazio e ricordo tutte le persone che nella mia carriera mi hanno formato come uomo e come allenatore ". Eugenio ...

Serie D Bari - ricorso di Giancaspro al Tar per titolo e stadio : Bari - La società Football Club Bari 1908 Spa in liquidazione e il suo legale rappresentante Cosmo Giancaspro hanno depositato ricorso al Tar Puglia contro il Comune di Bari e nei confronti della ...

Serie A Cagliari - restano da valutare Ceppitelli e Rafael : Cagliari - Lavoro mattutino per il Cagliari che ad Assemini prepara la sfida con il Parma, in programma al Tardini sabato alle ore 15. Nella seduta i rossoblù hanno iniziato i lavori in palestra, con ...

Il caos di Serie B e C. Contrasti al Tar e spunta il format cadetto a 20 : «S pettacolo indecoroso tra fallimenti e ripescaggi», «controlli inefficaci», «ci penserà il legislatore». Giorgetti li ha sculacciati tutti, passateci il termine, e tutti, ovviamente, fanno proprie ...

Netflix prepara la versione live action della Serie animata Avatar : Tante novità bollono nella pentola di Netflix. Una di queste porta il titolo, già noto, di Avatar – La leggenda di Aang. La celebre serie animata, andata in onda per tre stagioni (dal 2005 al 2008) su Nickelodeon, verrà trasformata in un live action da colosso dello streaming. La produzione inizierà nel 2019 e sceneggiatori nonché produttori esecutivi saranno i creatori originali, ovvero Michael DiMartino e Bryan Konietzko. «Siamo entusiasti ...

