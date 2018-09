Serie A Fiorentina | Pioli | «Potevamo vincere | ma sono soddisfatto»

Serie A Fiorentina - Pioli : «Poco cinici - ma soddisfatto della prestazione» : GENOVA - " Primo tempo di grande intensità, poi nella ripresa siamo calati ". Queste le parole, dopo il pareggio contro la Sampdoria , dell'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli , ai microfoni Sky ...

Serie A - Sampdoria-Fiorentina 1-1 - a Simeone risponde Caprari : Gol d'autore a Marassi nel recupero del primo turno di campionato rinviato dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Fiorentina e Sampdoria ci provano e fanno divertire il non folto pubblico del ...

Serie A : Sampdoria Fiorentina - le formazioni : ... ha deposto un mazzo di fiori vicino al luogo del disastro a nome del club toscano insieme a Ilaria Cavo, assessore regionale allo Sport. "L'Acf Fiorentina - ha scritto Cavo sul suo profilo Fb - ci ...

Serie A Sampdoria-Fiorentina - il recupero sarà diretto da Maresca : ROMA - Sampdoria - Fiorentina , gara di recupero della prima giornata di andata rinviata per i tragici fatti di Genova, sarà diretta da Fabio Maresca , della sezione di Napoli. L'incontro è in ...

Serie A Fiorentina - Lafont prova a recuperare per la Sampdoria : FIRENZE - Come previsto Alban Lafont non è partito per Napoli, ma il portiere è già tornato a lavorare in campo. Out dalla gara con l'Udinese per una lesione tra il primo e il secondo grado del ...

Serie A - Napoli-Fiorentina 1-0 : Lorenzo Insigne decide la sfida con un gol pesantissimo a dieci minuti dalla fine : Il Napoli batte la Fiorentina per 1-0 con un gol di Insigne a dieci minuti dalla fine di una partita resa molto complicata dall’organizzazione esemplare della squadra di Pioli. Il Napoli ha creato molto ma ha anche concesso molti spazi alla Fiorentina che non ha sfruttato un paio di possibili occasioni con Chiesa e Simeone. I partenopei volano così a nove punti in classifica dopo quattro giornate, mentre i Viola perdono il primo match del ...

Serie A - anticipo Napoli-Fiorentina 1-0 : 19.55 Vince ma non convince il Napoli, che al San Paolo piega 1-0 la Fiorentina e si rialza dopo la debacle di Marassi. Primo tempo a buoni ritmi ma senza una vera palla-gol. I partenopei ci provano due volte con Callejon (bello il secondo tentativo al volo) e con il pallonetto alto di Insigne.I viola rispondono con la legnata di Eysseric (Karnezis in angolo) e il destro a giro di Chiesa Nella ripresa,chances per Mertens e soprattutto Insigne ...

LIVE Napoli-Fiorentina - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Insigne prova ad inventare ma i Viola reggono molto bene : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Fiorentina, anticipo della quarta giornata della Serie A 2018-2019. Il Napoli ha collezionato sinora due vittorie (con Lazio e Milan) ed una sconfitta (con Sampdoria), totalizzando 6 punti. La Fiorentina è l’unica squadra insieme alla Juventus ad essere ancora a punteggio pieno, anche se i Viola hanno disputato solo le due partite casalinghe contro Chievo (6-1) e Udinese (1-0), perciò si ...