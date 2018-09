Serie A Atalanta | Percassi | «No allarmismi Fiducia in Gasperini»

Serie A Atalanta - personalizzato per Gomez : BERGAMO - Seduta pomeridiana per i nerazzuri di Gasperini . Dopo la giornata di riposo, sono ripresi gli allenamenti a Zingonia in vista della prossima partita contro il Milan . Il tecnico non ha ...

Biglietti Milan-Atalanta : come acquistare gli ultimi tagliandi per la quinta giornata di Serie A : Domenica 23 settembre, alle ore 18.00, andrà in scena una delle partite più equilibrate ed interessanti della quinta giornata del massimo campionato di calcio italiano, Milan-Atalanta. Le due compagini scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano dopo un periodo abbastanza negativo per entrambe, quindi la voglia di rivalsa renderà l’incontro molto intenso e ricco di intensità dal primo all’ultimo minuto di gioco. Il Milan ...

Video/ Spal Atalanta (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Spal Atalanta, risultato finale 2-0: gli highlights e i gol della partita del Mazza, giocata per la quarta giornata di Serie A. Decide una doppietta del grande ex Andrea Petagna(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Video / Spal-Atalanta (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 4^giornata) : Video, Spal-Atalanta (2-0): highlights e gol della partita. Andrea Petagna sigla la sua prima doppietta in carriera nella massima categoria contro la sua ex squadra (Serie A, 4^giornata)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:42:00 GMT)

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : doppietta dell'ex Petagna : FERRARA - La favola continua per la Spal , che dopo la salvezza da neopromossa ottenuta nella passata stagione ha indossato i panni della sorpresa nell'avvio di questo campionato: 2-0 all' Atalanta e ...

Calcio : Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : ANSA, - ROMA, 17 SET - Andrea Petagna, con i primi due gol realizzati con la nuova maglia proprio ai suoi ex compagni, ha dato la vittoria alla Spal sull'Atalanta, nel posticipo della quarta giornata ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Non giochiamo da squadra - manca concretezza» : TUTTO SUL CALCIOMERCATO La cronaca Classifica Serie A Serie A Gasperini Atalanta spal Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Calcio : Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : ANSA, - ROMA, 17 SET - Andrea Petagna, con i primi due gol realizzati con la nuova maglia proprio ai suoi ex compagni, ha dato la vittoria alla Spal sull'Atalanta, nel posticipo della quarta giornata ...

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : l'ex Petagna non mostra pietà e fa doppietta : FERRARA - Continua la favola della Spal , che dopo la salvezza da neopromossa ottenuta nella passata stagione ha indossato i panni della sorpresa nell'avvio di questo campionato: 2-0 all' Atalanta e ...

Calcio - Serie A : Spal-Atalanta 2-0 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Posticipo Serie A : Spal-Atalanta 2-0 : 22.40 Prosegue lo splendido avvio di stagione della Spal che debutta nel nuovo stadio Mazza di Ferrara battendo 2-0 l'Atalanta. Per gli estensi è la terza vittoria Avvio forsennato di partita a ritmi al tissimi. Zapata pericoloso per gli ospiti, miracolo di Gollini su Petagna al 22'. La partita è molto divertente, anche se si va al riposo a reti bianche In apertura di ripresa la svolta,firmata dall'ex Petagna: al 50' tap-in dopo un colpo di ...

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : Petagna spietato - doppietta da ex : La serataccia di Ferrara certifica che l'Atalanta non ha ancora superato lo shock di Copenaghen. In casa della Spal è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in campionato, un k.o. che brucia ancora ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Atalanta 2-0 : una doppietta dell’ex Petagna stende i bergamaschi : La SPAL batte 2-0 l’Atalanta nel posticipo della quarta giornata della Serie A di Calcio. Gli Estensi grazie ad una doppietta proprio dell’ex nerazzurro Andrea Petagna, trovano una bella vittoria e vanno così al secondo posto in classifica con nove punti, confermando un avvio stagionale ben oltre le aspettative. Prestazione opaca invece per la squadra di Gasperini, che prosegue così il momento negativo. Avvio di partita con ritmi piuttosto bassi ...

Spal-Atalanta 2-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Atalanta, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.