Senza direzione l' indice delle aziende sanitarie | -0 | 13%

BCE Senza sorprese. Mercati in cerca di direzione : Finale con segni misti per le principali borse europee nel giorno in cui la BCE, come peraltro atteso, ha mantenuto fermi i tassi di interesse e confermato il ritiro completo degli acquisti di asset , ...

Borse asiatiche Senza direzione. Tokyo chiude in rosso : Teleborsa, - Giornata incolore per i principali indici asiatici , che terminano la seduta senza registrare variazioni significative. Investitori spaventati da un possibile inasprimento della guerra ...

Borse asiatiche Senza direzione. Tokyo chiude in rosso : Giornata incolore per i principali indici asiatici , che terminano la seduta senza registrare variazioni significative. Investitori spaventati da un possibile inasprimento della guerra commerciale tra ...

Wall Street Senza direzione a metà seduta : La Borsa di New York viaggia senza direzione a metà seduta , registrando variazioni negative. Il Dow Jones si ferma a 25.964,98 punti mostrandosi in linea con la parità , mentre, al contrario, lo S&P-...

Borse europee in rosso. Piazza Affari Senza direzione : Le Borse europee aprono la seduta al ribasso , registrando variazioni lievemente inferiori alla parità. Si allinea Piazza Affari , che dopo l'ottima performance di ieri 4 settembre mostra un calo ...

Piazza Affari Senza direzione dopo rally della vigilia - Telecom tenta il recupero : Oggi si terrà un vertice di governo sulla Legge di Bilancio con il premier Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Tria e i due vice premier Salvini e Di Maio.

Borse europee Senza direzione. Piazza Affari sopra la parità : Teleborsa, - Prevale la cautela ad inizio seduta sui principali listini europei , che mostrano variazioni in linea con la parità. In mattinata, i mercati asiatici hanno chiuso in rosso sui timori di ...

Borse europee Senza direzione. Piazza Affari sopra la parità : Prevale la cautela ad inizio seduta sui principali listini europei , che mostrano variazioni in linea con la parità. In mattinata, i mercati asiatici hanno chiuso in rosso sui timori di un'...