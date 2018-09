Senza auto azienda 40 persone risparmia 1 | 5 quintali CO2 giorno

Mobility week : Senza auto un’azienda di 40 persone risparmia 1 - 5 quintali di CO2 in un giorno : Bicicletta, treno, tram, bus, metropolitana, e poi le novità relativamente recenti di bike e car sharing. E anche mezzi a impatto zero come motorino elettrico, monopattino, rollerblade e la nuovissima airwheel, la ruota elettrica per muoversi in città. Sono tanti i mezzi alternativi all’auto privata che si possono sperimentare per andare al lavoro in un grande centro come Milano: per un giorno, i dipendenti della società di consulenza Methodos ...

Un governo Senza autonomia rischia grosso : La metafora più efficace la offre una parlamentare del M5s veneta. “Per paura di restare indietro, siamo saliti su un treno in cui non stavamo a nostro agio, e ora ci siamo resi conto che va troppo di corsa, che non si ferma dove noi speravamo, ma molto più in là, e quindi cerchiamo di scenderne in

Clima : Parigi e Bruxelles propongono Giornata europea Senza auto : Anne Hidalgo e Philippe Close, sindaci di Parigi e Bruxelles, hanno proposto di organizzare ogni anno una Giornata europea senza auto, un’idea presentata alla vigilia della Giornata senza auto 2018 in queste due capitali. “Di fronte all’emergenza Climatica e all’impatto dell’inquinamento sulla salute”, le due autorità comunali hanno chiesto che “mille giornate senza auto possano prosperare in tutta ...

Concerto Ermal Meta Senza autorizzazioni - scatta la denuncia per gli organizzatori : ...comportamenti che violano palesemente quanto stabilito dalle Commissioni di vigilanza statali costituite per legge con lo scopo di garantire a tutti i cittadini la fruizione di pubblici spettacoli in ...

Carige - Bankitalia in campo - patto Mincione Senza autorizzazioni : E' la tesi di Malacalza sostenuta nel ricorso in tribunale. Ora il finanziere milanese e il tycoon Volpi dovranno rivolgersi alla Bce

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Ecco come farla Senza costi per lo Stato : Si parla molto della possibilità che lo Stato tolga la CONCESSIONE ad AUTOSTRADE per l’Italia. senza però dire completamente la verità su alcune questioni, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:03:00 GMT)AUTOSTRADE/ Perché nessuno ha mai chiesto le dimissioni di Castellucci?, di P. AnnoniAUTOSTRADE/ Tre buone ragioni per commissariare l'azienda di Benetton, di S. Luciano

Pacetti : domenica prossima torna #ViaLibera - città Senza auto e smog : Roma – “domenica e’ di nuovo #ViaLibera. domenica prossima parte una nuova edizione di #ViaLibera. Il 16 settembre le strade saranno di nuovo libere da auto e smog per l’intera giornata. Cittadini e turisti potranno muoversi, a piedi o in bici, in un unico percorso ciclopedonale che interessera’ via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza ...

Cattaneo : "Una scuola Senza esami di Stato e con più autonomia" : In una lunga intervista rilasciata al portale linkiesta.it, Nadia Cattaneo, preside di quella che è considerata la migliore scuola d’Italia, ovvero l’Istituto tecnico economico ‘Enrico Tosi’ di Busto Arsizio (Varese), si è soffermata soprattutto sulle problematiche del sistema scolastico italiano. Cattaneo: “Esame di Stato andrebbe tolto” La Cattaneo ritiene che la grana principale della scuola sia la mancanza di autonomia. Secondo la preside, ...

Mesagne - investiti e uccisi da un'auto quattro cani - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : A nulla è servita la sterzata del conducente di una bmw di grossa cilindrata sulla statale Brindisi- Taranto: investiti e uccisi quattro cani. L'incidente si è verificato questa mattina all'alba, ...

VENEZIA 2018 : OPERA Senza AUTORE – La recensione : Ispirato alla vita del pittore tedesco Gerhard Richter, OPERA SENZA AUTORE ripercorre la storia della Germania a partire dalla Seconda guerra mondiale.

Venezia 75 - anche la Mostra ha i suoi “scult” : Opera Senza autore - Acusada e Tramonto : Bene bene. Anzi male. Malissimo. anche Venezia 75 ha i suoi “scult”. All’abbondante giro di boa di un Concorso che non aveva di certo deluso, ecco arrivare una sonora scarica di titoli da bocciatura senza appello. Opera senza autore dell’osannato Florian Henckel von Donnersmarck (Le vite degli altri) con i suoi 188 minuti di tribolante banalità di scrittura e superficialità estetica vince a mani basse il premio “prime tv di Rai1 dopo i pacchi”. ...

Radarbot avvisa l’automobilista della preSenza degli autovelox permettendo di dire addio alle multe : Radarbot è un'applicazione che rileva gli autovelox e controlli di velocità avvisando prontamente il guidatore della loro presenza e mette a disposizione dell'utente un tachimetro avanzato e avvisi sul traffico in tempo reale. L'app avvisa il conducente della presenza di rilevatori di velocità fissi, possibili rilevatori di velocità mobili indicati da altri utenti, rilevatori in galleria, postazioni tutor, semafori controllati da fotocamere e ...