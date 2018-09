Segretari di circolo PD Roma contro Orfini

romadailynews

: ?? Continuano gli incontri con i segretari di circolo in vista dei prossimi importanti appuntamenti del Partito Demo… - pd_napoli : ?? Continuano gli incontri con i segretari di circolo in vista dei prossimi importanti appuntamenti del Partito Demo… - nataliaconesta : @CarloCalenda @pdnetwork Abolire segretari di circolo e statuto che ingabbiano gli iscritti. Sdoganate il PD! - camillasgambato : @orfini Ricapitolando:mentre il segretario@maumartina manda mail ai segretari di circolo per il congresso,il presid… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) “In riferimento alle affermazioni del presidentesullo scioglimento del PD si fa umilmente presente cheha già sciolto il PD in particolare il PDovvero una delle principali federazioni del Partito Democratico. Con i suoi commissari ed il suo regolamento che hanno allontanato iscritti e simpatizzanti, chiuso sezioni operose ed aperto sezioni fantasma con i risultati elettorali che sono sotto gli occhi di tutti il presidentedovrebbe piuttosto indicare una data certa per il congresso. Se i massimi vertici di una organizzazione ritengono di aver fallito per prima cosa si mandano a casa i vertici, non l’organizzazione”. Firmato da: Andrea Dublao PD sezione Monte Mario Roberto Colasantio PD sezione Quadraro/Cinecittà Marina Nezio PD sezione Trieste – Salario Claudio Carassitio PD sezione Italia – ...