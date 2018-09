Seat Tarraco | un Suv grande per allargare il pubblico e aumentare i margini

Seat Tarraco - Ammiraglia vestita da Suv : Una nuova Ammiraglia debutta nella gamma Seat. Si tratta della nuova Tarraco, una Suv da quattro metri e 70 cm destinata a diventare il nuovo modello di punta della Casa spagnola, tanto per dimensioni (è 34 cm più lunga della Ateca), quanto per prezzi e carico tecnologico. Disegnata a Martorell, in Spagna, la nuova Sport Utility sarà prodotta in Germania, nello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg dove nascono anche modelli come la Golf e la ...

Seat Tarraco - Al volante della 1.5 TSI da 150 CV : Anche la Seat ha la sua ammiraglia. Che non è una grossa berlina a tre volumi ma, come la tendenza vuole, una sport utility di taglia forte. Si chiama Tarraco, arriverà nelle concessionarie allinizio del 2019 ed è la sorella maggiore di Arona e Ateca, nonché cugina di primo grado della Skoda Kodiac. Stile spagnolo, made in Wolfsburg. La nuova Suv nasce infatti sulla piattaforma Mqb-A a passo lungo del gruppo VW e il suo sangue è misto, ...