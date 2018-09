Scuola | ministro Bussetti | ‘Ecco la mia scuola | basata sui fatti e non sugli annunci’

Scuola - assunzioni docenti : Miur recupera 10mila posti - pronto decreto ministro Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione corre ai ripari per cercare di risolvere la delicata questione del ‘flop assunzioni‘: il dicastero di Viale Trastevere, infatti, avrebbe intenzione di introdurre una seconda tranche di assunzioni con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2018 e decorrenza economica dalla data di sottoscrizione del contratto. assunzioni docenti anno scolastico 2018/2019: il Miur corre ai ...

Bari - l'ex ministro Profumo A Scuola si impara l'autonomia : Quale mondo si troveranno ad affrontare? Difficile dirlo, per questo l'approccio deve essere olistico e non basta concentrarsi sui mezzi'. In tutto questo, pesano le distanze fra Nord e Sud? 'L'...

Scuola - docenti di sostegno : dal ministro Bussetti ‘belle parole ma servono spiegazioni’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha corretto il tiro sugli insegnanti di sostegno, affermando sul suo profilo Facebook come non siano affatto dei tappabuchi. aggiungendo che ‘non si possono assegnare le cattedre di sostegno a personale non specializzato solo per scorrere le graduatorie del personale che insegna altre discipline.’ Bussetti: ‘docenti di sostegno non sono tappabuchi’ ‘Questa pratica ...

Scuola - card docenti 500 euro e bonus merito : ‘Il ministro Bussetti è stato chiaro’ : Le recenti dichiarazioni del ministro Bussetti sulla ‘non discriminazione’ tra docenti di ruolo e docenti precari sta accendendo il dibattito sul piano politico. La segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato, sottolinea come l’evitare discriminazioni ingiustificate tra docenti di ruolo e precari sia sempre stato un preciso obiettivo della nostra azione ...

Scuola - bonus 500 euro e valutazione docenti : ecco il giudizio del ministro Bussetti : La questione legata al bonus 500 euro a favore della formazione e dell’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo ha spesso sollevato polemiche proprio in merito all’esclusione degli insegnanti precari da tale beneficio. A questo proposito il ministro dell’istruzione, intervenendo ai microfoni di ‘Repubblica TV, ospite del giornalista Corrado Zunino, ha sottolineato come il bonus 500 euro spetti anche ai docenti ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Mai più concorsi straordinari’ : In occasione di un intervento a ‘Repubblica TV’, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha risposto ad una serie di domande formulate da Corrado Zunino. Una di queste domande riguardava proprio i concorsi e quale sarà il percorso che intende intraprendere il ministro per i prossimi anni. concorsi, Bussetti: ‘Devo renderli più snelli, agevoli e chiari’ ‘Intendo semplificare le procedure concorsuali. ...

PRIMO GIORNO DI Scuola 2018/ Video Miur - auguri dal Ministro Bussetti : “abbiamo bisogno del vostro talento” : PRIMO GIORNO di SCUOLA 2018: ultime notizie, date di inizio e auguri dai social. Tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti : "La Scuola è la mia casa" : Insegnante di educazione fisica, poi una vita nell'amministrazione fino a diventare provveditore. "Fare il ministro è stato un imprevisto". "Più sport e meno vacanze? Perché no". Il suo riferimento è ...

Scuola - il ministro Bussetti : 'Migliorare gli stipendi dei docenti' : Il tema degli stipendi degli insegnanti "andrà affrontato nelle sedi opportune con i sindacati, perché dobbiamo ottenere miglioramenti per i professori. Non posso promettere nulla, ma dire che se lo ...

Una Scuola con docenti giovani. L’obiettivo del Ministro Bussetti : Secondo una notizia Ansa di alcune ore fa, l’Italia pare essere il Paese col corpo docente più anziano: nel 2016 il 58% degli insegnanti di scuola primaria e secondaria aveva almeno 50 anni. E allora largo ai giovani! Anche il comparto scolastico ha bisogno di una ventata di aria fresca. Questo è ciò a cui punta il Ministro Bussetti. L’intervista al Ministro Bussetti Ospite al programma “Tutti in classe” in onda su ...

Caos Scuola - dalle cattedre vuote agli istituti a rischio : oggi alle 18 videoforum con il ministro dell'Istruzione Bussetti : Parte un altro anno scolastico in salita: cattedre vuote, troppi supplenti, assenze sul sostegno, sindaci che non aprono istituiti a rischio. I...

Scuola - il ministro Bussetti vuole sostituire anche i test Invalsi : Gradualmente la Scuola italiana sta riaprendo i battenti. Nel corso di questa settimana, progressivamente, milioni di studenti ritorneranno sui banchi di Scuola. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, si è insediato al ministero il 1 giugno 2018. Quindi grandi cambiamenti nel corso di questo nuovo anno scolastico non dovrebbero esserci. anche se, come precisa il ministro nel corso di una lunga intervista al quotidiano romano "Il ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Pon Istruzione per formazione ad hoc dei docenti di lingue’ : Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, in una delle tante interviste concesse in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha espresso l’idea di poter utilizzare il Pon Istruzione (Programma Operativo Nazionale) per una formazione ad hoc dei docenti di lingue. Pon Istruzione per formazione specifica dei docenti di lingue Lo ha ribadito il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore‘ in […] L'articolo Scuola, ministro ...

Scuola - Toccafondi contro ministro Bussetti : ‘Governo da Indietro tutta - senza il genio di Arbore’ : L’ex sottosegretario all’istruzione, Gabriele Toccafondi, ha voluto commentare le ultime decisioni in ambito scolastico contenute nel decreto Milleproroghe e le recenti dichiarazioni del neo ministro Marco Bussetti. Gabriele Toccafondi: ‘Governo e ministro dell’istruzione nostalgici dei tempi antichi’ ‘In un mondo che va avanti e che pone i nostri ragazzi in una situazione sempre più competitiva coi coetanei ...