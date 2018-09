Scum | l' ispirato survival open world supera 1 milione di copie vendute in 3 settimane

eurogamer

(Di mercoledì 19 settembre 2018), ilgame in cui i giocatori prigionieri devono sopravvivere su un'isola mortale, ha venduto oltre undi unità in tre. Il questo modo il titolo è già diventato il più grande gioco di sempre di Devolver Digital.Come segnala USGamer, per ringraziare i giocatori e festeggiare il tragurdo, gli sviluppatori dihano deciso di donare una Desert Eagle tutta d'oro. I giocatori avranno tempo fino al 25 settembre per richiedere questo premio. I possessori del Support Pack, invece, possono anche aspettarsi un orologio.è un gioco di sopravvivenza in tutto e per tutto. I giocatori dovranno gestire la loro salute, la fame, la resistenza e numerose altre statistiche per rimanere in vita. Si segnala, inoltre, un profondo editor per i personaggi e la possibilità di giocare in coop online contro altri giocatori.