Scompare dopo lite con la moglie | ritrovato sulla complanare

The Americans 3 Scompare dal palinsesto di Rai4 : solo un errore o dopo il finale della seconda stagione non ci sarà un seguito? : The Americans 3 andrà in onda oppure no? Nelle scorse settimane, Rai4 aveva annunciato l'arrivo della serie tv cult degli ultimi anni dalla prima alla quarta stagione senza pausa o, almeno, questo è quello che il pubblico aveva capito ma qualcosa non quadra. Sbirciando la guida tv della rete Rai di giovedì prossimo sembra che la serie non ci sarà e che il finale della seconda stagione andrà in onda oggi, 30 agosto, e lascerà tutti con il fiato ...

Russia - Scompare su un ghiacciaio in gita : Elena ritrovata 31 anni dopo. “È una statua di cera” : I resti mummificati di Elena Basykina, alpinista russa scomparsa a 36 anni nel 1987, sono stati ritrovati da un gruppo di escursionisti incastonati nel ghiaccio 31 anni dopo la sua scomparsa. Accanto a lei c'era ancora il passaporto, che ne ha permesso l'identificazione. Si cercano i corpi dei suoi sei compagni di cordata, forse travolti da una valanga. "Ora potremo finalmente darle una sepoltura".Continua a leggere

Scompare nel nulla dopo una vacanza a Jesolo - rintracciato a Treviso : Treviso L'allarme per il suo allontanamento da casa era apparso sulla pagina Facebook 'Se sei di Jesolo…' e ieri, domenica, a Treviso in via Pasteur, un'automobilista ha riconosciuto il ragazzo ...

Va via di casa a 14 anni e Scompare. Scrive una lettera ai genitori dopo 5 anni di silenzio : Emily Wynell Paul, statunitense di Southport, in Florida, se ne andò di casa quando aveva appena 14 anni: ne sono dovuti trascorrere cinque prima di Scrivere ai genitori che sta bene ma non vuole essere più cercata.Continua a leggere

USA : 14enne Scompare nel nulla e dopo 5 anni scrive alla mamma : 'Sto bene - ma non torno' : A soli 14 anni, Emily Wynell Paul, scomparve da casa, a Southport, piccolo centro della Bay County, in Florida. La ragazzina aveva lasciato una lunga lettera ai genitori - dove spiegava che non poteva più rimanere con loro, ma che un giorno, forse, sarebbe ritornata - ed aveva fatto perdere le sue tracce. Qualche settimana fa, dopo 5 lunghi anni di angoscia ed attesa, la mamma di Emily, ha ricevuto un'altra missiva dalla figlia. A riportare la ...

Scompare a 12 anni nel bosco - dopo tre settimane svolta nelle indagini : Riprese le ricerche di Iushra nei boschi di Serle dove la ragazzina affetta da autismo era scomparsa lo scorso 18 luglio...

Sub Scompare in mare dopo un malore : è un noto imprenditore : VENEZIA - Sono riprese stamani a Jesolo, Venezia, le ricerche di Luciano Miotto, 59 anni, imprenditore di Cessalto, Treviso, disperso dal pomeriggio di sabato mentre stava compiendo un'immersione al ...

Fontanella storica Scompare dopo il restauro del palazzo in centro a Roma - i residenti : 'E' stata rubata' : Una Fontanella a muro è 'scomparsa' dalla facciata di un palazzo a via della Tribuna di San Carlo, nel rione Campo Marzio, in centro storico. A denunciare la vicenda è Giovanni Piccirillo, un ...