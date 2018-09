Scherma paralimpica | Europei Terni 2018 | Bebe Vio ancora d’oro | medaglie per Mogos e

oasport

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Beatrice “” Vio è nuovamente Campionessa d’Europa. Terzo oro continentale per la straordinaria fiorettista veneta, che dopo le vittorie nel 2014 e nel 2016, conquista la vittoria anche ai Campionatidinella prova di fioretto femminile categoria B.ha dominato la fase a gironi con cinque vittorie in altrettanti assalti. Successivamente sono arrivate le vittorie nei quarti di finale contro la russa Ludmila Vasileva per 15-8 e poi quella in semifinale contro la bielorussa Alesia Makrytskaya per 15-9. In finale poi l’azzurra ha offerto una dimostrazione della sua classe, demolendo con un perentorio 15-1 la russa Irina Mishurova. Queste le parole diVio dal sito della Feder: “Una gran bella emozione perchè gareggiare in casa è tutta un’altra storia. Sto provando nuove cose dal punto di vista ...