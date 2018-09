Scherma | Europei paralimpici | terzo oro nel fioretto per Bebe Vio

Europei di Scherma - Bebe Vio è sempre d'oro! : https://www.instagram.com/p/Bn6mRQClw2c/?taken-by=federscherma La campionessa del mondo, per la seconda volta nel novembre scorso, e medaglia d'oro paralimpica tira di scherma da quando aveva 5 anni. ...

Scherma paralimpica - Europei Terni 2018 : Bebe Vio ancora d’oro - medaglie per Mogos e Giordan : Beatrice “Bebe” Vio è nuovamente Campionessa d’Europa. Terzo oro continentale per la straordinaria fiorettista veneta, che dopo le vittorie nel 2014 e nel 2016, conquista la vittoria anche ai Campionati Europei 2018 di Scherma paralimpica a Terni nella prova di fioretto femminile categoria B. Bebe ha dominato la fase a gironi con cinque vittorie in altrettanti assalti. Successivamente sono arrivate le vittorie nei quarti di ...

Europei di Scherma - Bebe Vio è sempre d’oro! : Bebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvBebe Vio, tra sport e tvNon manca mai ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : Marco Cima in trionfo nel fioretto. Sul podio anche Matteo Betti : Prima giornata degli Europei Paralimpici di Scherma di Terni molto positiva per la nazionale azzurra, che porta a casa due medaglie preziose. Entrambi i podi arrivano dal fioretto maschile con Marco Cima che conquista la medaglia d’oro nella categoria B e Matteo Betti che vince il bronzo nella categoria A. Il percorso trionfale di Marco Cima nel tabellone del fioretto maschile della categoria B è cominciato con la vittoria ai quarti di ...

Campionati Europei di Scherma paralimpica : l’Italia sogna in grande - occhi puntati sull’attesissima Bebe Vio : Saranno tanti gli azzurri che punteranno a vincere una medaglia, i riflettori però saranno tutti puntati su Bebe Vio E’ tutto pronto al PalaDeSantis di Terni dove fino a domenica saranno di scena i Campionati Europei di scherma paralimpica 2018. Il Comitato organizzatore Terni 2018 ha predisposto ogni dettaglio per garantire la massima accoglienza ai 300 atleti provenienti da 20 Paesi del vecchio Continente. Adesso tocca agli atleti ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : domani il via delle gare a Terni. Bebe Vio guida gli azzurri : Da domani a domenica al PalaDeSantis di Terni si svolgeranno gli Europei di Scherma paralimpica 2018. In gara troveremo 300 atleti provenienti da 20 diversi paesi che si sfideranno per conquistare il titolo continentale. L’Italia punta ad essere grande protagonista davanti al proprio pubblico e proverà a migliorare il bottino di otto medaglie conquistate lo scorso anno a Casale Monferrato. Tanti gli azzurri in grado di poter conquistare la ...

Scherma - a Terni gli Europei Paralimpici : ANSA, - ROMA, 17 SET - Al via da domani a Terni i Campionati Europei di Scherma paralimpica 2018, con la partecipazione di 300 atleti di 20 Paesi. L'Italia schiera 18 atleti, 9 uomini e 9 donne, ...

Scherma - giovedì la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei Paralimpici di Terni 2018 : La conferenza stampa sarà utile a presentare i Campionati Europei che si svolgeranno al PalaDeSantis di Terni dal 18 al 23 settembre Sarà la presentazione dei Campionati Europei di Scherma Paralimpica Terni 2018 l’oggetto della conferenza stampa convocata per giovedì 13 settembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi 19 a Roma. La conferenza stampa sarà utile a ...

Jesi : grande parata lungo il corso per aprire i giochi europei di Scherma integrata : Mercoledì è invece la volta del secondo workshop sul connubio tra eventi sportivi ed economia , sempre a Palazzo dei Convegni alle ore 17.30, . Intanto gli atleti delle 13 nazioni europee si stanno ...

Scherma - Europei integrati tra paralimpici e normodotati : presente Bebe Vio : Europei integrati di Scherma a Jesi, 100 atleti normodotati e disabili si sfideranno dal 4 al 9 settembre

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA IN FINALE PER L’ORO nella sciabola! Bene anche spada e fioretto femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre. Si comincia con spada femminile e sciabola maschile. Purtroppo l’ITALIA sarà protagonista solo con gli sciabolatori che cercheranno di lottare per un posto sul podio, partendo dal quarto di FINALE contro la Russia. Le spadiste sono, invece, state eliminate dalla Germania agli ottavi. In ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 25 luglio. Demolita la Russia : sciabolatori in SEMIFINALE! Fiorettiste e spadisti ai quarti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre. Si comincia con spada femminile e sciabola maschile. Purtroppo l’Italia sarà protagonista solo con gli sciabolatori che cercheranno di lottare per un posto sul podio, partendo dal quarto di finale contro la Russia. Le spadiste sono, invece, state eliminate dalla Germania agli ottavi. In ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 25 luglio. Ostacolo Russia per gli sciabolatori. Fiorettiste e spadisti ai quarti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre. Si comincia con spada femminile e sciabola maschile. Purtroppo l’Italia sarà protagonista solo con gli sciabolatori che cercheranno di lottare per un posto sul podio, partendo dal quarto di finale contro la Russia. Le spadiste sono, invece, state eliminate dalla Germania agli ottavi. In ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 25 luglio. Ostacolo Russia per gli sciabolatori. Tocca a fiorettiste e spadisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre. Si comincia con spada femminile e sciabola maschile. Purtroppo l’Italia sarà protagonista solo con gli sciabolatori che cercheranno di lottare per un posto sul podio, partendo dal quarto di finale contro la Russia. Le spadiste sono, invece, state eliminate dalla Germania agli ottavi. In ...