repubblica

: Scarperia, uccide il figlio di 1 anno: Patriarchi tenta il suicidio dalla passerella del Tribunale - firenzesulweb : Scarperia, uccide il figlio di 1 anno: Patriarchi tenta il suicidio dalla passerella del Tribunale - continimarco : Scarperia, uccide il figlio di un anno: Patriarchi tenta il suicidio dalla passerella del Tribunale… - infoitinterno : Scarperia, uccide figlio di un anno e ferisce la convivente. L'uomo al giudice: 'Non ricordo nulla' -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L'uomo venerdì sera ha anche ferito la compagna e la figlia. Era diretto in procura per il conferimento dell'incarico per l'autopsia