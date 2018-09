lastampa

: Scandali Maugeri e San Raffaele, Formigoni condannato a 7 anni per corruzione - LaStampa : Scandali Maugeri e San Raffaele, Formigoni condannato a 7 anni per corruzione - StefanoFabiani3 : Roberto Formigoni è stato condannato a sette anni e mezzo per corruzione per gli scandali Maugeri e San Raffaele. C… - ilmaestroVev : Non voglio fare polemiche, ma non ricordo proprio, so che i partiti se li è fatti tutti, ma non era candidato per i… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Robertoè statoa settee mezzo per corruzione per glie San. Così ha deciso la Corte d’appello milanese che ha inasprito la pena come richiesto dalla procura....