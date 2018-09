Sant' Agata di Militello | Me | | presentato Curtigghiu | Gallegorock 2018

Sant'AGATA MILITELLO Presentato il festival "Curtigghiu " Gallegorock 2018" : Questo il programma degli spettacoli a partire dalle ore 21. Giovedì 20 settembre Open act Amanda Vitale MARIO VENUTI GIOVANNI CACCAMO BABIL ON SUITE Venerdì 21 settembre Lello Analfino & TINTURIA ...

Miss Mondo Italia - premiate due salernitane a Sant'Agata de' Goti. : Martina Sorrentino, 19 anni, di Aversa, frequentante il liceo delle scienze umane che sogna di diventare professoressa di lettere ed ama lo sport, si è aggiudicata la selezione di Miss Mondo Italia, svolta nella centro storico della cittadina sannita, a cura di alcuni sponsor , Vg service srl, Blanco's Bar, Iadevaia Srl, Associazione ...

Miss Mondo - tappa a Sant'Agata con la bella Francesca Covino : In giuria due stupende ragazze, già finaliste nazionali di Miss Mondo, quali Francesca Covino, in foto, e Maria Moretti accolte come gli altri giurati dal sindaco di Sant'Agata de' Goti Carmine ...

Sant’Agata di Scarperia. Niccolò Patriarchi non ricorda nulla : Si indaga per definire cosa abbia portato esattamente alla morte del piccolo Michele Patriarchi morto per mano del padre. Alla

Sant'Agata nel Mugello : uccide a coltellate il figlio di un anno in braccio alla madre : È stata una violenza inaudita, esplosa al termine di una lite durante la cena, quella che ha portato un uomo di 34 anni a uccidere a coltellate il figlio Michele, di solo un anno compiuto lo scorso 3 settembre, e ferire la convivente, che lo teneva in braccio, con fendenti alla testa e agli arti superiori. Non è riuscito a colpire l'altra figlia, 7 anni, solo perché la donna rifugiatasi nel terrazzo di casa l'ha protetta con ...

CURTIGGHIU GALLEGOROCK A Sant'Agata Militello il meglio della musica popolare contemporanea siciliana : PROGRAMMA inizio spettacoli ore 21.00 " ingresso libero Venerdì 21 settembre Open act Amanda Vitale MARIO VENUTI GIOVANNI CACCAMO BABIL ON SUITE Venerdì 21 settembre Lello Analfino & TINTURIA PEPPE ...

Quasi 250 chili di droga al Villaggio Sant'Agata - tre arresti : Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza Raffaele Maria Missiato, 60enne, Gregorio Drago, 28enne, ed un 54enne, tutti di Catania, ...

Sant’Agata di Puglia. Travolto e ucciso Emiddio Novi ex senatore di Forza Italia : Il mondo del giornalismo e della politica sono in lutto. E’ morto in circostanze tragiche Emiddio Novi. L’ex senatore di

Messina : la Polizia Municipale - ha apposto i sigilli al 'Lido Poseidon' - di Sant'Agata : Per un po' di tempo, i messinesi amanti del 'movimento' notturno , ma non solo, , dovranno fare a meno di una parte importante di città da essi frequentata. Infatti nelle scorse ore, la Polizia ...

"Un Pugno contro la Violenza" : ok il team Boxic a Sant'Agata : SPORT. Nella serata di ieri si è svolta l'esibizione di boxe "Un Pugno contro la Violenza" del team Boxic, all'aperto, proprio all'esterno della scuola elementare di Sant'Agata dei Goti. La serata è ...

A Sant'Agata Militello un mese di musica - arte e spettacolo : al via la prima edizione di 'Magikamente' : ... della Cultura, della musica, delle Istituzioni Pubbliche e della Scienza. La serata sarà allietata da Music indet Contest Casa Sanremo in Tour e Radio Zenith, con un concerto di vari gruppi ed ...