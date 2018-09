Sanità : assessore Veneto - 189 casi confermati di West Nile - diminuisce intensità infezione (2) : (AdnKronos) - Proseguono infatti a ritmo serrato gli interventi previsti dal Piano Regionale di disinfestazione straordinaria con la pianificazione e l’attuazione dei trattamenti già in più dell’80% dei Comuni individuati nelle province più colpite di Padova, Rovigo e Verona. Sotto il coordinamento

Sanità : assessore veneto - su virus West Nile troppe fake news (2) : (AdnKronos) - Oltre che con i metodi tradizionali, le informazioni della Regione sono scaricabili anche dai link della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica; https://www.izsvenezie.it/West-Nile-virus-veneto-facciamo-c

Sanità : assessore veneto - su virus West Nile troppe fake news : Venezia, 14 set. (AdnKronos) - Dieci domande con dieci risposte elaborate dai tecnici nella forma più semplice possibile e due link per informarsi e sapere tutta la verità sul virus West Nile. Mentre procede l’attuazione del Piano Straordinario di disinfestazione finanziato con 500 mila euro dalla R

Sanità : assessore veneto - no allareme per virus Wet Nile - attivo un piano : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) – ‘La situazione legata alla presenza in alcune parti del veneto di focolai di zanzare portatrici della West Nile non desta allarme. E’ un fenomeno che si presenta da anni a ogni estate, favorito dal clima caldo e umido, come adesso. Il sistema sanitario e i Comuni stanno collaborando attivamente e la decina di casi di contagio umano fin qui registrati sono la dimostrazione che, dal punto di vista ...

Sanità : assessore veneto - no allareme per virus Wet Nile - attivo un piano (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “In questi giorni c’è chi si chiede cosa fa la Regione – puntualizza Coletto – ma bastava informarsi un po’ per evitare domande superficiali e spargere preoccupazioni infondate tra la gente. Dal punto di vista epidemiologico – fa notare l’assessore – i nostri esperti sono

Sanità : assessore Veneto incontra sindaci su punti nascita - in corso lavoro costruttivo (2) : (AdnKronos) – “Il confronto in atto con i tecnici del Dicastero e con il nuovo Ministro Giulia Grillo ‘ ha riferito ai sindaci ‘ è molto concreto, e si basa sulla ridefinizione di parametri che tengano conto di alcune questioni oggettive: una realtà profondamente cambiata dal 2010, le necessità concrete, e dimostrate, dei residenti in alcune zone della regione, le caratteristiche sociali e territoriali delle zone ...

Sanità : assessore Veneto incontra sindaci su punti nascita - in corso lavoro costruttivo : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “E’ in corso un’interlocuzione ragionevole e costruttiva con il Ministero della Salute. Confermo l’obbiettivo già indicato dal Presidente Zaia: mantenere aperti tutti i punti nascita esistenti in Veneto”. Lo ha detto oggi l’assessore alla Sanità della Regione Luca Cole

Sanità : AL VIA NUOVI CORSI PER FORMARE OPERATORI SOCIO-SANITARI " ASSESSORE LANZARIN - "PIANO TRIENNALE PER ASSUMERE 5 MILA OPERATORI IN ... : Le iscrizioni sono aperte e il prossimo 2 ottobre ci saranno le selezioni per individuare gli ammessi ai 66 CORSI da mille ore che partiranno in autunno. Comuni, Ulss, Centri servizi per anziani, ...