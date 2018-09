San Raffaele-Maugeri | Formigoni condannato a 7 anni e 6 mesi in Appello

Formigoni condannato a 7 anni in appello per corruzione nel processo San Raffaele-Maugeri : La Corte d'appello di Milano ha aggravato la pena, portandola da 6 anni a 7 anni e 6 mesi, per l'ex governatore lombardo Roberto Formigoni imputato di corruzione nel processo sul caso San Raffaele-...

Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano. “Le condizioni sarebbero critiche. Un ictus?” : Notizie preoccupanti – ma ancora senza conferme ufficiali da parte di famiglia e staff – arrivano da Milano. Silvio Berlusconi sarebbe in critiche condizioni di salute. Condizionali d’obbligo giacché “sia fonti mediche che fonti politiche avrebbero imposto il massimo riserbo”. È quanto si legge sul portale Business.it. Poco trapela anche sulle ragioni di un ricovero d’urgenza. Business.it ricorda che lo stato di salute ...

Dieci piani di vetro : ecco il nuovo cuore del San Raffaele : Si chiama "Iceberg" e ricorda nella forma una montagna di ghiaccio alta Dieci piani. Ma sarà un edificio ricco di attività quello che ospiterà il nuovo Polo chirurgico e delle urgenze dell'ospedale San Raffaele. Ieri alla presentazione del progetto è stata posata la prima pietra. Il Polo sarà ultimato nell'estate del 2010 e avrà una struttura ecosostenibile, con 18 sale operatorie e 283 posti letto.Hanno aperto la cerimonia Enrico Tommaso ...

Silvio Berlusconi - giorno in ospedale al San Raffaele : nuovi controlli al cuore dopo la visita di un mese fa : Silvio Berlusconi in ospedale. Come riporta il Corriere della Sera , il leader di Forza Italia ha trascorso un giorno e una notte al San Raffaele di Milano per un controllo programmato al cuore e ...

Calderoli : "Ho rischiato di morire per una zanzara"/ Encefalite virale - “salvato dai medici del San Raffaele" : Roberto Calderoli, paura per il vicepresidente del Senato: ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per Encefalite virale provocata da una puntura di zanzara. Il racconto choc.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:41:00 GMT)

Berlusconi lascia l’ospedale San Raffaele : “Attriti con Salvini? Il centrodestra è ineliminabile - dobbiamo andare d’accordo” : “Il centrodestra è ineliminabile in Italia e quindi dobbiamo sempre andare d’accordo”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto quali sono i suoi rapporti con il ministro dell’Interno, e suo alleato della Lega, Matteo Salvini, dopo le tensioni sulle nomine Rai. L’ex premier ha parlato ai cronisti dalla sua auto, mentre lasciava l’ospedale San Raffaele. L'articolo Berlusconi ...

Silvio Berlusconi dimesso dopo la notte all’ospedale San Raffaele : “Sto bene” : Silvio Berlusconi, ha lasciato l'ospedale, accompagnato dalla scorta e dalla parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli. Prima di allontanarsi dalla struttura ha abbassato il finestrino della sua auto e ha detto: "Sto bene".Continua a leggere

Berlusconi ha lasciato il San Raffaele - "sto bene - tutto a posto" : Silvio Berlusconi ha lasciato l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da ieri. L’ex premier era entrato al nosocomio lunedì e nella stessa giornata (nel pomeriggio) era uscito, per poi farvi ritorno ed essere nuovamente dimesso oggi. Un breve ricovero dovuto ad alcuni controlli di routine cominciati il 30 luglio. Il presidente di Forza Italia è uscito intorno a mezzogiorno accompagnato ...

