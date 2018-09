San Gennaro | onomastico Santo del giorno | il 19 settembre si celebra il patrono di Napoli

San Gennaro : aspettando il miracolo - a New York è già festa : NEW York - Immagini, parole e addirittura canzoni dalla 92esima edizione della ?Feast of San Gennaro? di una Little Italy erosa dalle influenze di Chinatown, ma al tempo stesso fiera...

Napoli - è già conto alla rovescia per San Gennaro : al via i riti solenni : Inizieranno domani 18 settembre a Napoli i riti solenni per la festività di San Gennaro, patrono della città e della Campania, la cui ricorrenza cade il 19 settembre, giorno dell'atteso miracolo della ...

San Gennaro nella città dissanguata : Napoli dedica la settimana al suo patrono, il martire Gennaro, protettore della città, della Campania e del meridione d'Italia. È una ricorrenza che travalica il religioso e si insinua nel sentimento di appartenenza di un popolo che si sente abbandonato, che non sa più di chi fidarsi, a chi lanciare il proprio grido di frustrazione.Qualche tempo fa ebbi un confronto in un dibattito radiofonico con la compianta astrofisica ...

Le riprese di Gomorra 4 all’ospedale San Gennaro di Napoli e scoppia la polemica : Genny Savastano in fin di vita? : Le riprese di Gomorra 4 vanno avanti a gonfie vele e proprio nei giorni scorsi Salvatore Esposito è ritornato a "mostrare" il lavoro sul set con una bella foto della sua Napoli. A quanto pare cast e crew non si trovano nel loro quartiere a girare scene di scontri e lotte di potere ma hanno preso "possesso" dell'ospedale San Gennaro di Napoli causando non poche polemiche. Secondo quanto riporta fanpage.it sembra che il consigliere regionale ...

San Gennaro : immagini e frasi per gli auguri di "buon onomastico" : Gennaro è stato un vescovo e un martire cristiano; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa. L'onomastico di San Gennaro si festeggia tradizionalmente il 19...

Da Napoli a Boston nel nome di San Gennaro : il busto del patrono approda negli States : Qui sono inoltre scolpiti alcuni simboli religiosi e storici ripresi dal busto angioino più famoso al mondo. La statua è accessoriata con ricchi e tradizionali paramenti sacri appositamente creati ...

Jorit Agoch : storia di uno street artist scomodo tra Massimo Troisi e San Gennaro : L’arte è stimolo creativo, denuncia, riflessione, coraggio, poesia. È un connubio di sensazioni che avvicinano l’artista al suo pubblico. L’artista si fa tramite e attraverso la sua arte aiuta lo spettatore ad emozionarsi, riflettere, innamorarsi, perdersi. Jorit Agoch fa parte di questa cerchia di artisti contemporanei, italiano, specializzato in street Art, nato a Napoli da padre Italiano e madre Olandese. Ha iniziato a dipingere con lo spray ...