San Gennaro | miracolo si ripete | il sangue si è sciolto

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Si è ripetuto a Napoli il prodigio deldi San. L’annuncio della liquefazione delè stato accolto alle 10.05 in una cattedrale affollata, da un lungo applauso dei fedeli presenti. Ilrsi delè letto come un buon auspicio per la città di Napoli e per la Campania. Ilavviene tre volte l’anno -a settembre nel giorno appunto di San, nel sabato che precede la prima domenica di maggio e a dicembre.Napoli, 19 set. (askanews) – Il prodigio deldi San, a Napoli si è ripetuto anche quest’anno. L’annuncio del Cardinale Crescenzio Sepe a è arrivato alle 10 e 09 minuti. Ed è stato salutato da un lungo applauso dei fedeli presenti, giunti al Duomo di Napoli, sin dalle prime ore del mattino. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli e presidente della Deputazione di SanLuigi de Magistris e del vicepresidente della Deputazione Riccardo Carafa D’Andria.