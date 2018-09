SAN GENNARO | IL MIRACOLO DEL SANTO PATRONO Il sangue si è sciolto | Porterà del

Napoli - SAN GENNARO non tradisce : il sangue del patrono si è sciolto alle 10.05 : Ore 10.05. Il cardinale Sepe annuncia lo scioglimento del sangue del patrono di Napoli, san Gennaro. La reliquia era già allo stato liquido al momento del prelievo dalla...

SAN GENNARO - si ripete il miracolo : sciolto il sangue : De Luca: "Il patrono tenga una mano sulla città"

SAN GENNARO e la preziosa mitra del tesoro : un antico miracolo degli orafi napoletani : Nella giornata in cui si festeggia San Gennaro e si prega per il miracolo, riscoprire la sua storia è doverosa: come quella, poco conosciuta, legata ai suoi gioielli. Non tutti sanno che la mitra venne realizzata dagli orafi napoletani, raro e prezioso esempio di una storia iniziata con Carlo d’Angiò.Continua a leggere

Napoli - SAN GENNARO non tradisce : il sangue del patrono si è sciolto : Ore 10.08. Il cardinale Sepe annuncia lo scioglimento del sangue del patrono di Napoli, san Gennaro. La reliquia era già allo stato liquido al momento del prelievo dalla cassaforte.

SAN GENNARO - cosa è successo quando il sangue non si è sciolto : Napoli si ferma in attesa del 'miracolo'. Ma ci sono casi in cui la liquefazione del sangue non è avvenuta

19 settembre - SAN GENNARO e la Solfatara di Pozzuoli - Gennaro - : Il fenomeno del sangue di San Gennaro continua a non avere una spiegazione scientifica, a restare quindi un mistero che la scienza stessa definisce prodigioso.

19 Settembre 2018 - SAN GENNARO : vita - patronati e il miracolo della liquefazione del sangue : 1/27 LaPresse/Marco Cantile ...

SAN GENNARO - onomastico/ Santo del giorno - il 19 settembre si celebra il patrono di Napoli : Il Santo del giorno di oggi 19 settembre è San Gennaro, si celebra il patrono di Napoli ma non solo. Fra le altre città infatti contiamo anche Folignano e la Little Italy di New York(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 05:47:00 GMT)

SAN GENNARO : aspettando il miracolo - a New York è già festa : NEW York - Immagini, parole e addirittura canzoni dalla 92esima edizione della ?Feast of San Gennaro? di una Little Italy erosa dalle influenze di Chinatown, ma al tempo stesso fiera...

Napoli - è già conto alla rovescia per SAN GENNARO : al via i riti solenni : Inizieranno domani 18 settembre a Napoli i riti solenni per la festività di San Gennaro, patrono della città e della Campania, la cui ricorrenza cade il 19 settembre, giorno dell'atteso miracolo della ...

SAN GENNARO nella città dissanguata : Napoli dedica la settimana al suo patrono, il martire Gennaro, protettore della città, della Campania e del meridione d'Italia. È una ricorrenza che travalica il religioso e si insinua nel sentimento di appartenenza di un popolo che si sente abbandonato, che non sa più di chi fidarsi, a chi lanciare il proprio grido di frustrazione.Qualche tempo fa ebbi un confronto in un dibattito radiofonico con la compianta astrofisica ...

