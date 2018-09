Samsung presenta le AR Emoji ispirate al film Disney “Zootopia”

Samsung Galaxy S10 : caratteristiche - prezzo e data presentazione : Visto il successo ottenuto da Samsung con lo smartphone Galaxy Note 9, Samsung ha pensato di portare sugli scaffali dei negozi un nuovo smartphone dalla fotocamera impeccabile.Lo smartphone in programmazione si chiamerà Samsung Galaxy S10 (acquistabile anche nella versione plus), ovvero l’attesissimo successore del Galaxy S9.Samsung Galaxy S10 caratteristicheFotocamere Le sostanziali differenze tra Galaxy S10 e Galaxy S10 + riguardano la ...

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20.

Lo smartphone pieghevole di Samsung sarà presentanto a Novembre : Si parla di smartphone pieghevoli ormai da tanti anni, ma nessuna casa è mai andata oltre semplici prototipi, almeno fino ad ora. Infatti sembra che Samsung voglia presentare il suo smartphone pieghevole a Novembre.-- Una notizia del genere è sempre da prendere con le pinze, poiché Samsung stessa ha fatto parecchie promesse negli anni senza mai arrivare a qualcosa di concreto, basti pensare che il primo prototipo di smartphone pieghevole risale ...

Samsung crea il primo smartphone pieghevole/ Dimensioni e prezzo : la presentazione a novembre : Samsung sta realizzando il primo smartphone pieghevole che potrà essere utilizzato in due diverse Dimensioni. A novembre la presentazione, ecco i primi dettagli(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:50:00 GMT)

A IFA 2018 Samsung Electronics presenta i nuovi tv QLED 8K : Durante la manifestazione berlinese Samsung ha annunciato il debutto nel mondo della risoluzione 8K presentando il tv QLED 8K Q900R , con tecnologia 8K AI Upscaling. I QLED TV 8K con 8K AI Upscaling rientrano nella vision a lungo termine di Samsung: operare come leader del ...

Ifa 2018 - Samsung presenta il primo tv Qled 8K (e tanto altro) : (Foto: Lorenzo Longhitano) Berlino – L’Ifa di Samsung sarà la consueta dimostrazione di forza a 360 gradi da parte dell’azienda; la società l’ha anticipato con la conferenza stampa che ha dato il via all’esperienza coreana a Berlino anche per quest’anno. Protagonisti dell’evento sono stati televisori, elettrodomestici e smartphone — tutti già in mostra a partire da oggi nello stand Samsung presente in ...

Samsung presenta Exynos I S111 - un chipset per dispositivi IoT con consumi irrisori : Il mercato dei dispositivi IoT è in costante crescita e con esso le soluzioni specializzate proposte dai chipmaker. Tra questi troviamo Samsung che

Samsung potrebbe presentare la serie Samsung Galaxy A4 : Una nuova certificazione Bluetooth farebbe intendere che Samsung sia a lavoro su un nuovo smartphone chiamato Samsung Galaxy A4. È risaputo che Samsung,

Samsung presenta le sue nuove soundbar di fascia alta : Samsung ha svelato HW-N950 e HW-N850, le sue soundbar Dolby Atmos di seconda generazione che supportano anche la tecnologia DTS: X

Samsung presenta Exynos Modem 5100 - il primo chip 5G con capacità di download fino a 2 Gbps : Samsung è una delle aziende che hanno scommesso più di tutte sulla tecnologia 5G e nelle scorse ore ha annunciato un nuovo potente Modem

Samsung presenta Bixby 2.0 : più intelligente e con l'integrazione di Spotify : Samsung ha mostrato sul palco del Galaxy Unpacked Bixby 2.0, la versione aggiornata del suo assistente vocale, annunciando anche una speciale collaborazione con Spotify.

Samsung lancia Galaxy Note 9 : presentato a New York il nuovo top di gamma : ... oltre all'autonomia di circa 7 giorni, ha deciso di puntare forte sull'universo femminile - oltre alla colorazione rosa anche le dimensioni più contenute strizzano l'occhio alle donne - e al mondo ...

Samsung presenta Galaxy Watch : grande autonomia - attenzione al benessere e personalizzazione : Samsung Galaxy Watch trasferisce sul polso l'ecosistema Galaxy con batteria a lunga durata, 4G LTE, funzioni per il benessere e linee senza tempo

Samsung Note9 - la presentazione in diretta da New York. Ma c'è anche la grande sopresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...